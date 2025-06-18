Грибкові супербактерії — нова загроза людству, породжена пестицидами

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Інфекціоністи з Каліфорнійського університету у США доктор Джордж Томпсон і докторка Енджел Десаї попереджають, що фунгіциди, які використовуються у сільскому господарстві, можуть спровокувати пандемію грибкових супербактерій.

Томпсон та Десаї зазначають, що нові сільскогосподарські пестициди, призначені для знищення шкідливих грибків, можуть бути пов’язані з підвищенням стійкості до протигрибкових препаратів у тварин та людей. Наразі грибкові інфекції набувають все більшого поширення у світі, створюючи проблеми як у сфері охорони здоров’я, так і в економіці.

Протигрибкові препарати залишаються ключовим інструментом протидії поширенню грибкових інфекцій, однак їхнє надмірне використання та погано скоординована розробка відповідних хімічних з’єднань може провокувати виникнення стійкості у грибків до цих препаратів. У зв’язку з цим Джордж Томпсон та Енджел Десаї закликають світову спільноту запровадити підхід «Єдине здоров’я» під час розробки, тестування та використання препаратів для боротьби з патогенними організмами.

«Стійкі до протимікробних препаратів патогени – це постійне нагадування нам про необхідність розумного використання препаратів. Ми дізналися, що широке використання антибіотиків для худоби призвело до швидкого розвитку стійкості до антибактеріальних препаратів. Ми маємо схожі побоювання щодо використання протигрибкових препаратів у навколишньому середовищі», — наголошує Джордж Томпсон.

Як підкреслюють інфекціоністи, зміна клімату та активності вітру сприяє поширенню патогенних організмів. На цей процес також впливають мандрівники або тварини, які мігрують, переміщення інфікованих предметів здатне переносити патогенні організми на нові території.

Останні кілька десятиліть спостерігається швидке зростання видів грибків, що викликають важкі інфекції в людей. Одним із прикладів, що важко піддається лікуванню, є Candida auris (C. auris).

«У грибків клітинний механізм схожий на людський. Ось чому ліки, що вбивають грибки, такі як C. auris, часто мають побічні ефекти для людей. При невеликому виборі протигрибкових препаратів під час клінічного лікування запобігання резистентності має першорядне значення», — пояснює Джордж Томпсон.

Дослідники підкреслюють, що виникнення резистентності тісно пов’язане з використанням кожного агента у складі препаратів. Вони закликали до скоординованого глобального регулювання, щоб уповільнити розвиток стійкості до нових протимікробних агентів.

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«Необхідний загальний процес схвалення протимікробних препаратів, що включає ретельну оцінку потенційного впливу на довкілля та здоров’я людини та тварин. Це особливо актуально перед будь-яким новим великомасштабним використанням екологічних та сільськогосподарських пестицидів», — зазначила Десаї.

Результати дослідження опубліковані у журналі New England Journal of Medicine

Джерело: SciTechDaily