Новини Крипто 23.06.2025 о 16:43 comment views icon

Хакери зламали сайт Cointelegraph та розмістили посилання про фейковий ейрдроп

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Тетяна Нечет

Автор новин

Хакери зламали сайт Cointelegraph та розмістили посилання про фейковий ейрдроп

Відоме видання про криптовалюти Cointelegraph атакували хакери. Вони розмістили у коді шахрайське посилання начебто на ейрдроп.

Медіакомпанія попередила, що не слід натискати на спливаючі повідомлення на їхньому вебсайті.

Компанія з блокчейн-безпеки CertiK провела аудит смартконтракту хакерів. Спеціалсти повідомили, що кіберзлочинцями використано метод, який нагадує подібну фронтенд-атаку на агрегатор цін CoinMarketCap, яка відбулася кількома днями раніше. У тому випадку відвідувачі сайту бачили спливаючі вікна з проханням підключити гаманець для верифікації.

Крім того, час атаки збігається з масовим витоком даних 19 червня, коли у мережу злили 16 млрд паролів та інших даних для входу. Експерти з кібербезпеки припускають, що це може бути пов’язано зі шкідливим програмним забезпеченням Infostealer.

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