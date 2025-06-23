Хакери зламали сайт Cointelegraph та розмістили посилання про фейковий ейрдроп

Відоме видання про криптовалюти Cointelegraph атакували хакери. Вони розмістили у коді шахрайське посилання начебто на ейрдроп.

Медіакомпанія попередила, що не слід натискати на спливаючі повідомлення на їхньому вебсайті.

🚨 ALERT: We are aware of a fraudulent pop-up falsely claiming to offer “CoinTelegraph ICO Airdrops” or “CTG tokens” that are appearing on our site. DO NOT:

– Click on these pop-ups

– Connect your wallets

– Enter any personal information We are actively working on a fix. — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 23, 2025

Компанія з блокчейн-безпеки CertiK провела аудит смартконтракту хакерів. Спеціалсти повідомили, що кіберзлочинцями використано метод, який нагадує подібну фронтенд-атаку на агрегатор цін CoinMarketCap, яка відбулася кількома днями раніше. У тому випадку відвідувачі сайту бачили спливаючі вікна з проханням підключити гаманець для верифікації.

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Крім того, час атаки збігається з масовим витоком даних 19 червня, коли у мережу злили 16 млрд паролів та інших даних для входу. Експерти з кібербезпеки припускають, що це може бути пов’язано зі шкідливим програмним забезпеченням Infostealer.