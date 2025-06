Хакери зламали сайт Cointelegraph та розмістили посилання про фейковий ейрдроп

Відоме видання про криптовалюти Cointelegraph атакували хакери. Вони розмістили у коді шахрайське посилання начебто на ейрдроп.

Медіакомпанія попередила, що не слід натискати на спливаючі повідомлення на їхньому вебсайті.

🚨 ALERT: We are aware of a fraudulent pop-up falsely claiming to offer “CoinTelegraph ICO Airdrops” or “CTG tokens” that are appearing on our site.

DO NOT:

– Click on these pop-ups

– Connect your wallets

– Enter any personal information

We are actively working on a fix.

— Cointelegraph (@Cointelegraph) June 23, 2025