24.03.2026

Фішинг під виглядом OpenClaw: шахраї полюють на криптогаманці, обіцяючи $5000 винагороди

Андрій Шадрін

Image: OX Security

Фішингова кампанія під брендом OpenClaw поставила під ризик розробників, які працювали з репозиторіями проєкту. Їх виманювали обіцянкою “нагороди” на $5 тис. у токенах CLAW і вели на підроблений сайт, де просили підключити криптогаманець: після цього зловмисники отримували доступ до активів.


За даними OX Security, схема поширювалася через фейкові акаунти GitHub. Вони створювали обговорення у підконтрольних репозиторіях і масово відмічали розробників, щоб повідомлення побачило якомога більше людей. Одне з виявлених посилань вело через linkshare[.]google/LnvVOHW6pravJMSu7 на домен token-claw[.]xyz, який копіював офіційний сайт openclaw.ai.

Зовні сторінка майже не відрізнялася від справжньої, але містила головну пастку — кнопку для підключення криптогаманця. У повідомленні на GitHub користувачам надсилали таку приманку:

“Дякуємо за ваш внесок у GitHub. Ми проаналізували профілі та обрали розробників, які отримають доступ до OpenClaw”.

Далі людей переконували перейти на сайт і під’єднати гаманець нібито для отримання алокації. Фейкова сторінка підтримувала WalletConnect, MetaMask, Trust Wallet, OKX Wallet і Bybit Wallet, тобто ті сервіси, якими в крипті користуються найчастіше.


Дані: OX Security

Дослідники з’ясували, що шкідливий код був захований у файлі eleven.js і спеціально заплутаний, щоб його було важче розібрати. Після підключення гаманця він міг зчитувати адресу, ім’я користувача та суму транзакції, а потім передавати ці дані на сервер watery-compost[.]today. Усередині коду виявили команди PromtTx, Approved і Declined, які допомагали відстежувати, що саме робить жертва.

Окремо аналітики описали функцію nuke: вона видаляла сліди роботи шкідливого коду з браузера, через що розібрати інцидент після атаки ставало складніше. OX Security також вважає, що єдина адреса в коді, яка, ймовірно, належала оператору схеми, якраз використовувалася для прийому викрадених коштів.

Дані: OX Security

Серед індикаторів компрометації компанія назвала token-claw[.]xyz і watery-compost[.]today, а також опублікувала великий список адрес і обфускованих URL, пов’язаних із RPC-вузлами, блокчейн-експлорерами та API різних мереж. Це доводить, що шахраї готували інфраструктуру під роботу одразу з великою кількістю криптосервісів.

За оцінкою дослідників, цілі могли відбирати через функцію зірок у GitHub — тобто за активністю користувачів навколо репозиторіїв OpenClaw. Через це атака виглядала більш персоналізованою і правдоподібною. Також встановлено, що кілька облікових записів створили лише за тиждень до запуску кампанії, а один із них видалили вже через кілька годин після старту. На момент публікації підтверджених випадків втрати коштів не було, але ризик для криптогаманців аналітики назвали високим.

Bitget і SlowMist опублікували аналіз нових ризиків, пов’язаних із AI-агентами та їхніми самостійними операціями
Дані: OX Security

Для криптокористувачів ця історія важлива з простої причини: небезпека починається не в момент переказу, а ще на етапі підключення криптогаманця до сумнівного сайту. Сервіси на кшталт Revoke.cash прямо попереджають, що видані dApp-дозволи можуть дати сторонньому застосунку право розпоряджатися токенами доти, доки користувач сам не відкличе цей доступ.

Нинішній епізод не став першим ударом по екосистемі OpenClaw, яка раніше працювала під назвою Clawdbot. У січні 2026 року дослідники виявили відкриті сервери без автентифікації, що могло призвести до витоку чатів, API-ключів і токенів. Після цього злам акаунтів використали для запуску скам-токена CLAWD: його капіталізація встигла дійти до $16 млн, а потім актив обвалився менш ніж за добу.

Дані: OX Security

У лютому проєкт провів ребрендинг у OpenClaw і почав розширювати екосистему, зокрема через платформу Moltbook для взаємодії ШІ-агентів. Засновник Петер Штайнбергер тоді наголошував, що безпека є пріоритетом, однак нова схема шахрайства показала: навколо популярних крипто- та ШІ-брендів шахраї тепер будують атаки майже миттєво.

Сімейні розбірки: дружина вкрала у чоловіка 2323 біткоїни, підгледівши seed-фразу гаманця

Джерело: OX Security

Популярні новини

arrow left
arrow right
Екранізація краху на $32 млрд: Netflix анонсує серіал про криптобіржу FTX
"Скамер із совістю": шахрай повернув майже всю вкрадену криптовалюту
Mastercard запускає програму крипто-партнерства із 85 учасниками: серед них Binance та Ripple
Знову напад у Франції: злочинці силою викрали $1 млн у криптовалюті у подружньої пари
Криптотрейдер втратив 50 млн USDT, намагаючись купити токен AAVE
Аналітики стверджують: біткоїн буде по $1 млн, питання лише — коли?
Trust Wallet інтегрує у криптовалютний гаманець ШІ-агентів: що вони можуть?
Криптовалютний ШІ-агент помилково подарував жебраку $442 000 замість $350 у токенах Lobstar: це 5% від емісії
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
Криптоміксери повертаються: США скасовують 4-річну заборону
Джеффрі Епштейн був знайомий с Сатоші Накамото, проте не радив інвестувати у біткоїн та засуджував "пампи" криптотокенів
У соцмережах знайшли зв’язок між падінням біткоїна та арештами відомих крипто-СЕО
У лютому Дональд Трамп випустить ще одну криптовалюту — для акціонерів власної компанії
Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
Культ OpenClaw: Китай охопила ШІ лихоманка
Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR
Через “отруєння адреси” користувач втратив понад $12 млн у Ethereum
“Кити” активно розпродають BTC та ETH, а в Гуглі шукають “Біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?
Геніально чи rug pull? Караоке-реклама криптобіржі Coinbase з Backstreet Boys стала найгучнішим криптоспотом Супербоула
Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90
Окупанти планують використовувати ЗАЕС для майнінгу криптовалют
