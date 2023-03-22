Hollow Home – українська наративна RPG про виживання в Маріуполі під час російської окупації

Українська студія Twigames займається розробкою нової наративної рольової гри Hollow Home. Вона розповість історію цивільного підлітка, який намагається пережити облогу Маріуполя російськими окупантами. Зазначається, що під час роботи над цим проєктом автори надихаються іграми This War of Mine та Disco Elysium, а сюжет заснований на реальних історіях маріупольців, що потрапили під російську окупацію.

Гра Hollow Home починається за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це була остання доба мирного та безтурботного дитинства головного героя. Вже наступного дня підліток прокинеться від вибухів. Перебуваючи в оточеному місті, в якому точаться бої та ведуться обстріли з використанням артилерії та авіації, 12-річному Максу доводиться вчитися виживати. Він спостерігає, як війна знищує його рідну домівку та змушений приймати непрості рішення.

Мета гри Hollow Home полягає у тім, щоб показати жахіття війни очима дитини. Гравець спостерігатиме, як впадають у відчай звичайні люди, рідне місто яких раптово перетворилося на поле битви, а Маріуполь поступово стає тінню того велелюдного міста, яким він був ще кілька днів тому.

Особливості гри Hollow Home:

Місто під час війни. Для дослідження доступні три райони Маріуполя. Однак із плином часу місто буде змінюватись: ворожі війська будуть обстрілювати та окуповувати цілі райони, а персонажі можуть назавжди зникати внаслідок бойових дій.

Квести, засновані на реальних подіях. Завдання у грі переважно стосуються виживання та допомоги іншим. Однак кількість дій, що їх може зробити гравець щодня, обмежена. Це вимагає приймати важкі рішення.

Навички виживання. Взаємодіючи з іншими персонажами та виконуючи квести, герой опановує навички медичної допомоги, приготування їжі та створення предметів першої необхідності.

Офіційний анонс Hollow Home запланований на весну 2023 року. Гру планується випустити на ПК та консолях. Зацікавлені користувачі можуть слідкувати за проєктом на офіційному сайті та Twitter-акаунті.