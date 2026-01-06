HP втиснула у клавіатуру настільний міні-ПК з Ryzen AI та охолодженням

Міні-ПК Eliteboard G1a, який нагадує звичайну клавіатуру

HP на CES 2026 показала пристрій, який зовні нагадує звичайну офісну клавіатуру, але всередині приховується повноцінний настільний міні‑ПК.

Все залізо заховане прямо в корпусі Eliteboard G1a. Компанія втиснула в клавіатуру процесор AMD Ryzen AI серії 300, оперативну пам’ять, накопичувач, систему охолодження, стереодинаміки та набір портів. Пристрій працює через звичайне USB‑C, яке підтримує два 4K‑монітори у режимі ланцюга. Комп’ютерна миша підключається по Bluetooth.

Фактично системного блока тут просто не існує — вся система “живе” в клавіатурі. За продуктивність відповідають процесори AMD Krackan Point: від Ryzen AI 5 350 до Ryzen AI 7 370 Pro.

Клавіатуру Eliteboard G1a можна налаштувати під себе. HP пропонує варіант зі сканером відбитків пальців, змінним акумулятором на 35 Вт·год, якого має вистачити приблизно на 3,5 години автономної роботи. А також доступні конфігурації з SSD до 2 ТБ і до 64 ГБ DDR5 у двох слотах SODIMM. Вся конструкція важить до 726 грамів і кнопки натискаються з прогином у 2 мм.

Для пристрою розробили дві версії: зі знімним кабелем і вбудованим. Модель з підключеним кабелем отримала додатковий порт USB4.

Звичайно такий міні‑ПК не є заміною класичному десктопу чи ігровому ПК. Але для офісних задач та базового використання має вистачити без проблем. За відчуттями, концепт ближчий до ідеї Raspberry Pi 500, але з повноцінною десктопною начинкою.

Очікується, що HP Eliteboard G1a з’явиться у продажу в березні. Ціну компанія поки не називає, остаточні цифри обіцяють ближче до релізу.

Джерело: The Verge