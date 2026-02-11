HP запустила підписку на ігрові ПК: найдешевший варіант із RTX 4050 коштує $50 на місяць

HP / Depositphotos

HP запустила сервіс Omen Gaming Subscription, який дозволяє взяти ігрові ПК за щомісячну плату замість покупки. Найдешевший варіант — HP Victus 15 з RTX 4050 за $50 на місяць.





Ключовий момент полягає у тому, що підписка — це оренда з правом щорічного апгрейду. Навіть якщо користувач платить роками, ігрові ПК залишаються власністю компанії. Тож це не розстрочка і не кредит, а окрема модель користування технікою.

Скільки коштує підписка на ігрові ПК

Базова модель у підписці — це HP Victus 15 з Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD, яка коштує $50 на місяць. Зараз цей ноутбук продається приблизно за $950. Тобто менш ніж за 19 місяців виплат можна покрити його повну ринкову ціну, але без права на викуп.

Інші варіанти:





HP Omen 16 з RTX 5060 — $70 на місяць (коштує близько $1300)

HP Omen 16 з RTX 5070 — $80 на місяць (приблизно $1500)

HP Omen Max 16 з RTX 5080 та Core Ultra 9 — $130 на місяць (приблизно $2110)

За умовами за 16-20 місяців платежів фактично виплачується повна вартість ноутбука за поточними цінами. Якщо передумати, то протягом перших 30 днів можна повернути пристрій без жодних штрафів. Те саме відбувається після або під час 13‑го місяця підписки. Однак між 2 і 12 місяцем діє відшкодування з боку клієнта: наприклад, відмова від Victus 15 на другому місяці обійдеться приблизно у $550, а від Omen Max 16 — близько $1430.

У чому різниця між придбанням, розстрочкою і підпискою на ігрові ПК

HP окремо пояснює, чим їхня модель відрізняється від класичної покупки або розстрочки. Якщо звести все до одного списку, картина виглядає так:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Функція Придбання Розстрочка Підписка Чи будете ви власником ноутбука? Так Так Ні Перевірка кредитної історії Ні Так “М’яка” перевірка Опціональні аксесуари за щомісячну плату Ні Ні Так 30-денний тестовий період Ні Ні Так Можливість апгрейду щороку Ні Ні Так Гарантія 1 рік 1 рік Постійна Заміна наступного дня Ні Ні Так Підтримка 24/7 Стандартна підтримка HP Стандартна підтримка HP Так

Фактично HP пропонує не сам ноутбук, а право користування актуальним залізом із можливістю щорічного апгрейду. Це дозволяє клієнтам протестувати техніку й зрозуміти, чи підходить вона їм. Але якщо користуватися пристроєм 3-4 роки лише за підпискою, то витрати виходять надто високими й втрачають сенс, адже він не належатиме вам.

Джерело: PC Gamer