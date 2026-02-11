tradfi
Новини Пристрої 11.02.2026 comment views icon

HP запустила підписку на ігрові ПК: найдешевший варіант із RTX 4050 коштує $50 на місяць

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

HP запустила підписку на ігрові ПК: найдешевший варіант із RTX 4050 коштує $50 на місяць
HP / Depositphotos

HP запустила сервіс Omen Gaming Subscription, який дозволяє взяти ігрові ПК за щомісячну плату замість покупки. Найдешевший варіант — HP Victus 15 з RTX 4050 за $50 на місяць.


Ключовий момент полягає у тому, що підписка — це оренда з правом щорічного апгрейду. Навіть якщо користувач платить роками, ігрові ПК залишаються власністю компанії. Тож це не розстрочка і не кредит, а окрема модель користування технікою.

Скільки коштує підписка на ігрові ПК

Базова модель у підписці — це HP Victus 15 з Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD, яка коштує $50 на місяць. Зараз цей ноутбук продається приблизно за $950. Тобто менш ніж за 19 місяців виплат можна покрити його повну ринкову ціну, але без права на викуп.

Інші варіанти:


  • HP Omen 16 з RTX 5060 — $70 на місяць (коштує близько $1300)
  • HP Omen 16 з RTX 5070 — $80 на місяць (приблизно $1500)
  • HP Omen Max 16 з RTX 5080 та Core Ultra 9 — $130 на місяць (приблизно $2110)

За умовами за 16-20 місяців платежів фактично виплачується повна вартість ноутбука за поточними цінами. Якщо передумати, то протягом перших 30 днів можна повернути пристрій без жодних штрафів. Те саме відбувається після або під час 13‑го місяця підписки. Однак між 2 і 12 місяцем діє відшкодування з боку клієнта: наприклад, відмова від Victus 15 на другому місяці обійдеться приблизно у $550, а від Omen Max 16 — близько $1430.

У чому різниця між придбанням, розстрочкою і підпискою на ігрові ПК

HP окремо пояснює, чим їхня модель відрізняється від класичної покупки або розстрочки. Якщо звести все до одного списку, картина виглядає так:

Функція Придбання Розстрочка Підписка
Чи будете ви власником ноутбука? Так Так Ні
Перевірка кредитної історії Ні Так “М’яка” перевірка
Опціональні аксесуари за щомісячну плату Ні Ні Так
30-денний тестовий період Ні Ні Так
Можливість апгрейду щороку Ні Ні Так
Гарантія 1 рік 1 рік Постійна
Заміна наступного дня Ні Ні Так
Підтримка 24/7 Стандартна підтримка HP Стандартна підтримка HP Так

Фактично HP пропонує не сам ноутбук, а право користування актуальним залізом із можливістю щорічного апгрейду. Це дозволяє клієнтам протестувати техніку й зрозуміти, чи підходить вона їм. Але якщо користуватися пристроєм 3-4 роки лише за підпискою, то витрати виходять надто високими й втрачають сенс, адже він не належатиме вам.

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Зростання попри дефіцит: ринок ПК збільшився майже на 10% за рік
HP втиснула у клавіатуру настільний міні-ПК з Ryzen AI та охолодженням
Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну
HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook на CES 2026: тонші за MacBook Air, з новими процесорами
“Киньте гріш Відьмакові”: ігровий комп’ютер вмикається тільки якщо опустити монету
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Манґа "Дух в оболонці" вперше вийде українською: передзамовникам — листівка з автографом Шіро Масамуне
Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону
Об'єднуємо сили Digital Economy в технологічних та ділових медіа: ITC, The Page, SPEKA, MC.today, Highload
Окупанти шукають українців для реєстрації терміналів Starlink — СБУ
Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"
Apple варто хвилюватись? KT-скан порівняв оригінальні AirPods та копію за $10
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати