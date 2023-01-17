Ігрові ноутбуки MSI з GeForce RTX 4090 коштуватимуть понад $4000, тоді як “бюджетна” версія з RTX 4060/RTX 4050 обійдеться у $1200

MSI підтвердила ціни на свої ноутбуки через великого американського роздрібного продавця Microcenter. Обіцяного лептопа за $999 доларів із графікою RTX 4050 у переліку немає.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Ноутбук GT77HX Titan, оснащений графічним процесором RTX 4090, процесором i9-13980HX, 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 і 2 ТБ SSD, обійдеться у $4700.

Не набагато меншу ціну отримав GE78HX Raider за $4000. Основна відмінність від попередника полягає в дисплеї 4K 144 Гц на Titan і панелі Mini-LED 1440p 240 Гц на Raider. Варто додати, що геймери можуть обрати Raider з GPU RTX 4080 на $700 дешевше, але ця система також поставляється з повільнішою DDR5.

Серед більш доступних варіантів з RTX 4070 – є Pulse 15 за $1700 із процесором Core i7-13700H, 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5200 і 1 ТБ SSD. Є модель за $1500 з RTX 4060 та вдвічі меншим обсягом системної пам’яті.

Найдешевший варіант за $1200 — ноутбук MSI Katana 15 із процесором Core i7-12650H або i7-13620H. Такі системи оснащені графічним процесором RTX 4060 або RTX 4050.

Згідно з непідтвердженою інформацією, попередні замовлення на ноутбуки RTX 40 можуть початися 1 лютого, але їх відправлятимуть не раніше 8-го або 22 лютого залежно від моделі.

Джерело: Videocardz, Microcenter