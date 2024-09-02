Hyundai розробляє електричний позашляховик зі збільшеним запасом ходу – до 900 км. Але є нюанс

Hyundai планує запропонувати електричний автомобіль зі збільшеним запасом ходу (Extended Range Electric Vehicle, EREV). Оснащений гібридною технологією Hyundai, він буде поєднувати енергію двигуна внутрішнього згоряння та електродвигуна. Ця комбінація і дозволить забезпечити великий запас ходу.

EREV оснащується акумулятором, електричним мотором і двигуном внутрішнього згоряння, що робить його схожим на гібридний автомобіль. Водночас EREV відрізняється від традиційних електромобілів та гібридів тим, що використовує ДВЗ, який призначений для підзарядки акумулятора. EREV зможе усунути обмеження традиційних електромобілів та дозволить проїхати до 900 км на повному заряді.

Коли батарея EREV розряджається, включається ДВЗ, який допомагає виробляти електроенергію для зарядки батареї. Такий автомобіль використовує нову трансмісію та систему силової електроніки, яка допомагає забезпечити повний привід із застосуванням двох двигунів.

Очікується, що першими EREV компанії стануть позашляховики D-класу під марками Hyundai та Genesis. Santa Fe та GV70 є головними кандидатами на використання цієї технології.

Повідомляється, що Hyundai розпочне масове виробництво EREV у Північній Америці та Китаї до 2026 року. Нові моделі з’являться на ринку у 2027 році.

Ходять чутки, що ціна такого автомобіля може бути нижчою, ніж вартість традиційних електромобілів. Це пов’язано з тим, що автомобіль використовує акумулятор меншої місткості, а це дозволяє зменшити собівартість.

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Джерело: interestingengineering