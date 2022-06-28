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Інтерфейс мозок-машина допоміг паралізованому пацієнту їсти за допомогою роботизованих рук

Інтерфейс мозок-машина допоміг паралізованому пацієнту їсти за допомогою роботизованих рук

Є надія, що вже в найближчому майбутньому люди з паралічем рук зможуть легко обслуговувати себе. Це стане можливим завдяки нещодавній розробці дослідників з Університету Джона Хопкінса.

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Вчені створили новий метод, що дозволяє частково паралізованій людині харчуватися самостійно за допомогою роботизованих рук, підключених через інтерфейс мозок-машина. Фактично пацієнт може керувати рухами роботизованих рук за допомогою невеликих рухів власних кулаків та певних підказок (наприклад, «вибрати місце розрізу»). На підставі цих команд роботизовані руки з виделкою та ножем можуть розрізати їжу та підносити її до рота. За словами дослідників, пацієнт міг з’їсти десерт упродовж 90 секунд.

Интерфейс мозг-машина помог парализованному пациенту есть с помощью роботизированных рук

Новий метод ґрунтується на загальній системі управління, яка зводить до мінімуму кількість розумових зусиль, необхідних для виконання завдання. Пацієнт міг зіставити свої чотири ступені свободи руху (по дві на кожну руку) з 12 ступенями свободи для управління роботизованими руками. Інтелектуальні реакції кінцівок, що ґрунтуються на підказках, також знизили робоче навантаження.

Интерфейс мозг-машина помог парализованному пациенту есть с помощью роботизированных рук

Однак поки що технологія перебуває на ранньому етапі розвитку. Вчені хочуть додати сенсорний зворотний зв’язок, подібний до дотику, замість того, щоб покладатися виключно на візуальну інформацію. Вони також сподіваються підвищити точність та ефективність, зменшивши потребу у візуальному підтвердженні. Однак у довгостроковій перспективі команда сподівається, що роботи-маніпулятори, подібні до цих, дозволять відтворювати складні рухи та забезпечать більшу незалежність людям з обмеженими можливостями.

Джерело: Engadget


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