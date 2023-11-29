IT-конференцію DevTernity із квитками по $900 скасували через «‎запрошення» фейкових спікерок

Організатора заходу, IT-підприємця Едуарда Сизова, також звинувачують у створенні та веденні акаунтів для вигаданих розробниць, які мали «виступити‎» на онлайн-конференції.

Кілька реальних спікерів після звинувачень Сизова відмовились від участі у заході.

«Ви стягуєте з учасників гроші, і вони, можливо, приймають рішення про купівлю квитка на основі опублікованого списку спікерів. Це вводить їх в оману», — написав ексадвокат розробників Google Келсі Гайтауер.

Квитки на онлайн-конференцію продавались по $870 і їх до скасування заходу придбали 1300 людей.

Звинувачення у сторону Сизова вперше опублікував Гергелі Орош, автор популярного технічного бюлетеня Pragmatic Engineering. Він стверджував, що дві з трьох жінок (Юлія Кірсина та Анна Бойко), які мали виступити на заході, мають фейкові профілі, «‎створені організаторами, щоб урізноманітнити конференцію».

Керівниця відділу зв’язків із розробниками Amazon Web Services Крістін Говард — єдина реальна жінка, яка мала виступити на конференції — сказала, що була «‎спантеличена» ситуацією і не отримувала жодних повідомлень від Сизова, окрім листа про скасування заходу.

Сам Сизов каже, що Анна Бойко — це «демо-персона з тестової версії сайту», яку помилково додали до списку, коли дві реальні жінки відмовились від участі у конференції. Він додав, що помітив проблему ще у жовтні, але не міг її швидко виправити, оскільки шукав заміну.

Щодо висловлювань Ороша, то Сизов вважає, що той хотів його публічно «‎скасувати» — хоча міг натомість «звернутися безпосередньо до організатора».

«Кількість ненависті та самосуду, яку я постійно отримую, схожа на те, ніби я хотів обманути або вбити когось. Але я не буду захищатися, тому що не відчуваю себе винним. Я не зробив нічого жахливого, за що мав би просити вибачення», — написав Сизов на X.

Цікаво, що на допис додана примітка за допомогою нової функції X Community Notes, в якій пишуть, що «Сизов створював фейкові профілі спікерок для своїх конференцій. Він стверджує, що один із них був тестом/помилкою, але розслідування виявило, що він робив так кілька років поспіль для різноманітності».

Курс Англійської. Онлайн-навчання англійської за методикою Кембриджу - вибір понад мільярда людей. Вивчити курс

Орош також стверджував, що Сизов користувався схемою неодноразово і для інших заходів.

404 Media пише, що надзвичайно популярним обліковим записом в Instagram в особі інфлюенсерки у сфері технологій з ніком Coding Unicorn (Юлія Кірсина), можливо, таємно керував сам Сизов (з огляду на журнали IP-адрес, відео YouTube, публікації в соціальних мережах та інші докази).

Видання також зазначає, що «деякі публікації Кірсіної в Instagram є дослівними копіями дописів Сизова в LinkedIn, іноді опублікованих з різницею у рік». Крім того, «на деяких знімках Кірсіної в Instagram зображені комп’ютерні монітори з кодом, який показує, що вона ввійшла під ім’ям Сизова». Але, мабуть, найбільш вражаючим є той факт, що адміністратор повідомив 404 Media, що облікові записи Сизова та Кірсіної були «кілька разів заборонені» форумом програмістів Lobst.ers за використання фальшивої особи для обману інших — у 2019 та 2020 роках.

Чи є Кірсіна повністю фальшивою особою — важко зрозуміти. Однак її фото дуже скидаються на знімки реальної дівчини (хоча, привіт ШІ).

Орош також стверджував, що DevTernity рекламував фальшиві профілі Анни Бойко, Наталі Стадлер (нібито з Coinbase) і Аліни Проходи (нібито з WhatsApp).

Тим часом віцепрезидент спільноти розробників Microsoft Скотт Генсельман подякував Орошу за те, що він привернув увагу до скандалу, написавши, що «вся ця катастрофа конференції розчаровує».

Джерело: Ars Technica