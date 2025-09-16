ITC шукає фріланс-автора новин та статей на криптовалютну тематику

Редакція ITC.ua шукає в команду автора на фріланс з неповною зайнятістю (пів ставки), який писатиме цікаві новини й статті у сфері криптовалюти та блокчейну в Україні та світі.

Ми шукаємо колегу, що чудово орієнтується в криптовалютних тенденціях, розуміється не тільки в загальних термінах, але й в основних напрямків криптовалютного світу. Якщо блокчейн, біржі, токени, способи зберігання та конвертації цифрових валют, майнінг, основи трейдингу, криптогаманці та альткоїни для вас не пустий звук і ви вмієте грамотно подати матеріал доступною мовою, то ви наша людина.

Необхідно вміти писати про складні речі простими та зрозумілими словами, які зрозуміє навіть дилетант-початківець. Водночас потрібно бути готовим розібратися у складному тексті, щоб формувати матеріал для крипто-ентузіастів.

В першу чергу для написання вдалого матеріалу вам потрібно підібрати найактуальніші теми, які знаходяться “на вістрі” криптовалютного світу. Тому автор завжди повинен тримати руку на біржовому пульсі свіжих подій, пампів/дампів та (пара) інсайдерських чуток.

Ви наша людина, якщо:

Маєте досвід написання текстів про криптовалюту та блокчейн-технології для IT-медіа, профільного медіа або блогу;

Вам цікава криптовалютна тематика;

Стежите за новинами криптовалюти в Україні та за її межами;

Вмієте писати просто про складне та оперувати криптовалютною логікою, маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, але у добрих стосунках зі структурним мисленням і його реалізацією в тексті;

Ви відповідально ставитесь до своїх обов’язків і вкладаєтесь в обумовлені терміни.

Чим ви займатиметеся:

Відстежуванням новин та пошуком цікавих інформаційних приводів у криптовалютному світі;

Створенням новин (2 на день) — швидко, грамотно та по суті;

Створенням деталізованих статей (1 на тиждень).

Ваш ідеальний бекграунд

Р обота автором статей/журналістом/блогером у криптовалютних, ділових, IT або інших медіа, або ведення особистого/корпоративного блогу чи криптоканалу в соціальних мережах або телеграм;

У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь;

Добре орієнтуєтесь у світі криптовалют: тенденцій, біржах, технологіях, новинах;

Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть сухий технічний текст з англійської;

Вмієте аналізувати та відокремлювати головне від другорядного, логічно вибудовувати структуру та красиво компонувати інформаційний текст;

Працюєте швидко та зосереджено;

Орієнтуєтесь в тенденціях криптовалютного світу.

Що ми пропонуємо автору

Віддалена робота, вільний графік протягом буднів (понеділок-п’ятниця). В обов’язки входить написання двох новини щодня у період від 8 до 22 години та однієї статті протягом тижня. Можете писати їх у гнучкому графіку (але з урахуванням дедлайнів) та поєднувати це з іншими справами. В деяких випадках може бути запит на оперативне написання “гарячих” криптовалютних новин.

Оплата “по-білому” за результатами співбесіди та тестових завдань.

Куди подавати резюме

Охочим спробувати свої сили, надсилайте нам стисле резюме (бажано з прикладами текстів) на e-mail: nazar@itc.ua.