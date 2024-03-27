Judas ─ «сюжетний Lego» від автора BioShock, натхнений XCOM та Civilization

Дехто з журналістів отримав можливість пограти в гру Judas від Ghost Story Games. За цим проєктом стоїть геймдизайнер Кен Левін, відомий за грою BioShock.

Гра Judas багато в чому нагадує BioShock. Це сюжетно орієнтована одиночна гра, в якій доведеться покладатися на пістолет в одній руці та надприродну силу в іншій. Компанію гравцю складуть глибоко заплутані персонажі. Цього разу історія буде набагато більше реагувати на дії гравця. Вона буде сповнена суперництвом між трьома персонажами, які змагаються за підтримку та увагу головного героя.

Левін дає зрозуміти, що це фактично втілення концепції «сюжетного Lego», про яку він говорив 10 років тому. Створені вручну фрагменти оповідання зібрані в одне ціле процедурними способами. Це дозволить справити враження злагодженої розповіді для одного гравця, але вона відрізнятиметься для різних гравців.

Кожного разу після смерті персонаж «передруковується». Це також дає можливість змінити аспекти персонажа, подібно до багатьох найкращих ігор-рогалків. Але Левін не хоче схилятися під якісь певні жанрові ярлики.

«Ми не намагаємося створити шутер від першої особи. Ми не намагаємося створити roguelite. Ми не намагаємося створити стратегічну гру», ─ каже Левін.

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В Judas є елементи такого роду жанрів, але розробники не прагнули вписати гру в якусь конкретну рамку.

Левін каже, що деякі з його «улюблених однокористувацьких ігор» включають XCOM та Civilization. Вони побудовані фактично модульно, і вони не мають окремої розповіді, як у нас, каже Левін.

«Але я черпав багато натхнення від цих ігор, тому що їхня карта створюється під час виконання, а наші карти в основному створюються або складаються з окремих елементів під час виконання. Корабель змінюється щоразу, коли ви помираєте та повертаєтеся, макет корабля може бути іншим. І тому ми черпали багато натхнення з цих типів одиночних ігор. Але нікому не доводилося втілювати це в розповідь», ─ заявляє Левін.

Як очікується, гра Judas вийде в березні 2025 року.

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Джерело: gamesradar

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