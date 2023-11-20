Новини Україна 20.11.2023 о 14:41 comment views icon

Керівництво Держспецзв’язку підозрюють у заволодінні 62 млн грн ─ Голову та заступника звільнено

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Детективи НАБУ та САП повідомили про підозру у заволодінні понад 62 млн грн голові Держспецзв’язку, його заступнику та іншим службовим особам.

Зазначається, що загалом у схемі брали участь 6 осіб. Справа стосується закупівель 2021 року, коли Держспецзвʼязку мала придбати засоби інформатизації для створення системи захищених реєстрів даних. Ці засоби придбали за завищеною вартістю.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити перемогу потрібним компаніям. Загалом, протягом 2021-2022 років підконтрольне Держспецзв’язку держпідприємство перерахувало залученим компаніям кошти у сумі понад 285 млн грн. При цьому реальна вартість ПЗ становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники схеми. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном.

Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 млн грн ─ Председатель и заместитель уволены

Разом з тим Кабмін провів кадрові перестановки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. При цьому було звільнено:

  • Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Держспецзв’язку;
  • Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Тимчасово виконуючим обов’язки Голови Держспецзв’язку було призначено Маковського Дмитра Васильовича.

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Дописи
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати