Кінець Lviv IT Cluster? Вся команда йде з організації у відповідь на конфлікт CEO та Наглядової ради

Степан Веселовський

Вся команда найбільшої асоціації ІТ-компаній в Україні Lviv IT Cluster залишає проєкт після відсторонення CEO Степана Веселовського. Причина — підозри у зловживанні повноваженнями.





Що саме сталося і хто його відсторонив?

Як повідомили DOU в організації, у вересні 2025 року Веселовський в обхід Наглядової ради Кластера передав права на частину торговельних марок своєму заступнику Юрію Огоновському. Як уточнювала AIN, йдеться про бренди IT Arena (щорічна технологічна конференція), IT Research (дослідження IT-ринку від кластера), IT Research Salary Report (зарплатні дослідження кластера) та IT Meets (серія одноденних професійних заходів). Паралельно обидва зареєстрували нові юрособи:

Степан Веселовський — ГС “Юніон Ван”, ТОВ “СВес ТЕК”, ТОВ “СВ Консалтинг”.

Юрій Огоновський — ТОВ “ЮО ТЕК”, “САМІТ КОНСАЛТИНГ”, “ЮО КОНСАЛТИНГ”.

Після цього між ним і Наглядовою радою тривав конфлікт, який завершився відстороненням Степана Веселовського рішенням голови ради Святослава Кавецького. За словами самого колишнього СЕО, відсторонення стало для нього несподіванкою і повертатися на посаду він не планує.

“Ми мали мати зустріч цього тижня для подальшого діалогу, але з незрозумілих причин отримали таке. Щодо всіх ТМ питання було вирішене ще кілька місяців тому. І наглядова рада про це була в курсі. Вони належать Асоціації”, – прокоментував ситуацію Веселовський.

Після цього Наглядова рада оголосила про комплексний аудит діяльності керівництва. На час перевірки обов’язки СЕО тимчасово виконує голова ради Святослав Кавецький. Також готуються загальні збори, на яких мають ухвалити остаточне рішення щодо звільнення заступника Юрія Огоновського.





Що сталося з Lviv IT Cluster і про конфлікт з IT Arena

Після новини про відсторонення CEO вся команда Lviv IT Cluster оголосила про вихід з організації. За їхніми словами, це близько 60 людей. Вони залишають всі проєкти, торговельні марки та інші активи, що формально належать Кластеру. Сам Веселовський назвав цей крок “останніми діями Наглядової ради”.

Окремо загострився конфлікт навколо IT Arena:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Щодо проєкту IT Arena. Його історія почалася з засновника — Степана Веселовського і всі успіхи 13-ти річної історії цього проєкту належать команді. Тому IT Arena відбудеться у визначені дати і у Львові, і у Варшаві”, — зазначено в повідомленні.

За інформацією DOU, Веселовський планує створити окрему компанію та розвивати IT Arena поза межами Lviv IT Cluster. Водночас Наглядова рада Кластера заявляє, що планує повертати торговельну марку в юридичному полі. В іншому ситуація залишається відкритою, сторони готуються до подальших рішень і публічних кроків.