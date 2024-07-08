Кінозали у смартфоні: «Планета кіно» запускає онлайн-кінотеатр

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Цікаво, чи будуть в онлайн-кінотеатрі віртуальні черги за попкорном?

Мережа кінотеатрів «Планета кіно» анонсувала запуск власного онлайн-кінотеатру. Компанія оновлює бренд і створює комплексну цифрову платформу для любителів кіно.

Дмитро Деркач, співвласник «Планети кіно», розповів у мініфільмі про амбітний проєкт «Планета онлайн». Щомісяця глядачі матимуть доступ до ретельно відібраних фільмів із топових кінорейтингів. Кожна стрічка супроводжуватиметься ексклюзивними матеріалами про її створення, режисерський задум і сюжетні тонкощі.

Новий сайт об’єднає можливості купівлі квитків до кінотеатрів і перегляду фільмів онлайн. Користувачі зможуть додавати улюблені фільми до списку «Обрані» та отримувати сповіщення, коли вони будуть у прокаті чи онлайн. Розділ «Моя планетка» дасть змогу налаштувати персональні вподобання.

Команда «Планети кіно» розробила власний застосунок для смарттелевізорів, а незабаром він з’явиться і на планшетах. Запуск оновленого сайту та мобільного додатку заплановано на 15 липня. Над новим образом «Планети кіно» працювало дизайн-бюро Spiilka, а студія Artkai створила дизайн сайту, додатків та онлайн-кінотеатру.

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Мережа кінотеатрів «Планета кіно» вже є в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах і Дніпрі.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.