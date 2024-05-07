«ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля» — документалку про створення гри S.T.A.L.K.E.R. транслюватимуть в кінотеатрах «Планета Кіно» з 16 травня

На 5 вересня запланований реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World. Вона є продовженням культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R. та стане четвертою грою в серії. А тим часом шанувальникам цього всесвіту пропонується можливість переглянути документальний фільм про створення першої гри.

Фільм про S.T.A.L.K.E.R. та розробників з GSC Game World — це частина нового документального серіалу «Епізоди» від української студії KNIFE! Films, який присвячений історіям незалежної України.

Режисером серіалу, і зокрема епізоду про S.T.A.L.K.E.R., виступає Артем Григорян, а в головних ролях — Андрій Прохоров, Олег Яворський, Олексій Ситянов, Олександр Кохановський, Володимир Корунчак, Олександр Новіков, Олександр Максимчук, Олег Данилов, Дін Шарп.

«У 2001 році молоді київські розробники на чолі з Сергієм Григоровичем вирішують зробити найскладнішу гру в світі: реалістична графіка, відкритий світ і нетиповий сюжет довкола Чорнобильської зони. З початку промокампанії S.T.A.L.K.E.R. чекали сотні тисяч людей по всьому світу, але розробники стали заручниками своїх амбіцій. Вони безкінечно покращували гру та з року в рік переносили дату виходу. Але в один момент американському видавцю увірвався терпець», — йдеться в офіційному синопсисі.

Документальний фільм «ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля» вийде в прокат в кінотеатрах «Планета Кіно» з 16 травня. Переглянути його можна буде до 22 травня. Тривалість становить 77 хвилин.

Роботи над серіалом «Епізоди» тривали приблизно півтора року. Його концепція виникла під час знімання серіалу «Спалах». Автори намагаються розповідати про важливі події в історії України, які відбулися після 1992 року. Серіал поєднує розповіді від перших осіб та архівні матеріали «подій, на яких виросли цілі покоління».

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Серіал «Епізоди» наразі має три серії: