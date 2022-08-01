«Київстар»: опція «Без Гігабайтів» дозволяє відмовитись від мобільного інтернету в тарифі «Твій СТАРТ» та заощадити на абонплаті

Оператор зв’язку «Київстар» запровадив нову опцію в тарифі «Твій СТАРТ», яка дозволить відмовитися від непотрібних послуг та економити кошти. Так, абонентам стала доступна опція «Без Гігабайтів», завдяки якій можна відключити інтернет в пакеті.

При активації опції «Без Гігабайтів» вартість тарифу зменшиться зі 135 грн до 100 грн/4 тижні, і в абонентів залишаться всі інші послуги:

безліміт для дзвінків у мережі «Київстар»;

100 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі в Україні та на деякі закордонні напрямки: у Польщі, Італії, Німеччині, Чехії та в інших країнах;

100 МБ мобільного інтернету у вигляді бонусу, на випадок оновлення програм у смартфоні.

Разом з тим, при обраній опції «Без Гігабайтів» тарифікація соціальних мереж та меседжерів відбувається на стандартних умовах.

Тариф «Твій СТАРТ» з опцією «Без Гігагабійтів» також підтримує послугу «Роумінг як вдома», а отже вхідними та вихідними дзвінками у роумінгу можна користуватися тільки оплативши вартість тарифу.

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Як зазначає оператор, опція «Без Гігабайтів» підійде клієнтам, хто не використовує мобільний інтернет на смартфоні, або користується кнопковим телефоном. Активувати цю опцію можуть абоненти, які вже мають тариф «Твій СТАРТ» та ті, хто тільки планує його використовувати. Для цього треба зателефонувати на номер 477 або ввести код *928*1#.