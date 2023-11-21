Кліматична нерівність: 1% найбагатших людей генерують більше викидів CO2, ніж 66% найбідніших

На «‎елітну групу», яка складається з 77 мільйонів людей (включно з мільярдерами, мільйонерами та тими, хто заробляє понад $140 тис. на рік) припадає 16% усіх викидів CO2 у 2019 році — цього достатньо, щоб спричинити понад мільйон додаткових смертей через спеку.

Дані звіту Oxfam (через Guardian) говорять про те, що 1% найбагатших людей продукував 5,9 млрд тонн викидів CO2 у 2019 році (що більше, ніж викиди від 66% найбідніших людей). За формулою «‎вартості смертності» (226 додаткових смертей на кожен мільйон тонн вуглецю), цього достатньо аби спричинити 1,3 млн додаткових смертей, пов’язаних з потеплінням протягом наступних десятиліть.

Людині з 99% нижчих верств населення потрібно близько 1500 років, щоб виробляти стільки CO2, скільки виробляють за рік найбагатші мільярдери.

У 2019 році країни з високим рівнем доходу (переважно на півночі світу) були відповідальними за 40% глобальних викидів CO2 на основі споживання, тоді як внесок від країн з низькими доходами (переважно на півдні) становив незначні 0,4%. На Африку, де проживає приблизно 1/6 населення світу, припадає лише 4% викидів.

Екстравагантний вуглецевий слід у 0,1% — від супер’яхт, приватних літаків і особняків до космічних польотів і бункерів — у 77 разів перевищує рівень, необхідний для того, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5℃.

«‎Еліта» також утримує акції багатьох компаній, що дуже забруднюють довкілля. У США, наприклад, кожен четвертий член Конгресу володіє акціями фірм, що займаються викопним паливом, на загальну суму від $33 до $93 млн. У звіті кажуть, що саме це пояснює, чому глобальні викиди продовжують зростати, а уряди країн півночі виділили $1,8 трлн на субсидування промисловості викопного палива у 2020 році, всупереч міжнародним зобов’язанням щодо поступового скорочення викидів CO2.

За розрахунками Oxfam, податок на прибуток у розмірі 60% на доходи 1% найбагатших людей залучить $6,4 трильйона на рік і може скоротити викиди на 695 мільйонів тонн.