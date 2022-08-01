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КМДА: Відсьогодні наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги

КМДА: Відсьогодні наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги

Наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)

«За рекомендаціями ДСНС відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги.

Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, КП «Київпастранс» та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон.

Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття», – пояснив Микола Поворозник.

Він також додав, що метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Рішення діятиме відсьогодні.

Нагадуємо, що мапа укриттів розміщена на Офіційному порталі міста Києва за наступним посиланням, а також у міському застосунку «Київ Цифровий».

Джерело: КМДА


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