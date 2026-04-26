Горор про київську Лису Гору від колишнього тімліду S.T.A.L.K.E.R. 2 — вже на Steam: 100% схвальних рецензій

Lysa Hora: The Haunted Hill / DENYS RUDYI GAMES / EGW

Один із людей, які будували світ S.T.A.L.K.E.R. 2, тепер будує власний — і робить це наодинці. 23 квітня у Steam вийшла LYSA HORA: The Haunted Hill, горор українського розробника Дениса Рудого, заснований на реальних локаціях Києва.





Денис Рудий — колишній Team Lead Level Designer GSC Game World, де він відповідав за дизайн рівнів S.T.A.L.K.E.R. 2 з 2019 по 2023 рік. Після відходу з компанії він почав розробляти власні проєкти — без команди, без інвесторів, на власні кошти. LYSA HORA стала втіленням давньої ідеї, яку він реалізував у стислі терміни восени 2025-го — паралельно переосмисливши свій попередній проєкт BRUTALIST.

Сюжет гри розповідає про студента Давида, який щойно переїхав до Києва. Замість спокійного старту його починають переслідувати кошмари: підземні зали, дивні символи, таємнича гора, яка кличе щоночі. Врешті герой вирушає на Лису Гору сам — і потрапляє туди, де давні язичницькі ритуали переплелися з радянськими військовими експериментами, а межа між сном і реальністю стає дедалі тоншою.

“У снах ви бачите таємничу гору. Вона ніби кличе вас. Намагаючись розібратися в тому, що відбувається, ви виходите на слід засекречених документів, прихованих у міському архіві. Відкрита правда змушує вирушити до самої гори” — йдеться у описі від розробника.

Локації гри — не вигадка, а реальні об’єкти Києва. У трейлері та на скриншотах можна впізнати будівлю Державної науково-технічної бібліотеки на вулиці Антоновича, скульптуру “Батьківщина-Мати”, залишки старого Лисогірського форту та давні святилища на горі.





“Надихаюсь Києвом, основа — це реальні фото, реальні локації, а потім трохи художнього бачення та левел-, гейм-дизайну фіналізують це все”, — розповів Рудий на форумі GameDev DOU.

Геймплей побудований навколо дослідження від першої особи: збір фрагментів історії, головоломки, паркур. Гра пропонує три різні кінцівки — фінал залежить від рішень, які гравець прийматиме впродовж проходження. Рушій — Unreal Engine 5, досвід роботи з яким Рудий отримав іще в GSC.

“Кожне нове відкриття наближає до розгадки та водночас до давнього жаху, який століттями залишався прихованим під землею”, — описує атмосферу розробник.

На момент написання статті гра зібрала 100% позитивних відгуків на Steam. Гра LYSA HORA: The Haunted Hill доступна за 150 гривень, але на старті діє знижка 20% — зараз гру можна придбати за 120 гривень.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: EGW