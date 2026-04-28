У Національному музеї "Чорнобиль" відкрили зал, присвячений S.T.A.L.K.E.R.

У Національному музеї "Чорнобиль" до 40-х роковин аварії відкрили зал, присвячений S.T.A.L.K.E.R.

До 40-х роковин аварії на ЧАЕС у Києві 27 квітня відкрився оновлений Національний музей “Чорнобиль”. Серед нових просторів — зал, присвячений культовій серії ігор S.T.A.L.K.E.R.Відео та світлинами поділилася користувачка Аріша Маєвська із Телеграм-каналом ЗоНовини / Новини Чорнобильської Зони Відчуження.





Оновлення, яке тривало 2,5 роки

Ремонт розпочався ще у 2024 році — і виявився масштабнішим, ніж передбачали спочатку. За 2,5 роки оновили майже всю експозицію, яка тепер налічує близько 23 тисяч предметів, пов’язаних із будівництвом та експлуатацією ЧАЕС, аварією, ліквідацією катастрофи та особистими речами ліквідаторів. Першими оновлений музей відвідали президент Володимир Зеленський і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Центральна нова виставка отримала назву “Чорнобиль: люди і сенси”. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, вона якісно змінює фокус із “мертвої зони” на людей, їхні рішення та відповідальність. Уперше показали архівні документи, які свідчать, що органи внутрішніх справ доповідали реальну картину подій попри радянську політику замовчування.

Зона у музейному залі

Окрема частина простору відведена під ігровий всесвіт GSC Game World. За даними OBOZ.UA та dev.ua, стіни залу вкриті скриншотами з різних частин серії, представлена хронологія виходу ігор, інформація про персонажів, артефакти й аномалії, а також фізичні фігурки мутантів і сталкерів.

Зв’язок між S.T.A.L.K.E.R. і музеєм не випадковий: ще у лютому 2026 року GSC Game World запустила проєкт “Історії Чорнобиля” у партнерстві з музеєм і держагентством Зони відчуження — цифровий архів особистих свідчень про трагедію 1986 року. Фізична зала в музеї стала логічним продовженням цієї співпраці.





Музей відкритий для відвідувачів з 27 квітня.

Джерело: Oboz.ua