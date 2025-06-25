Кого найчастіше штрафують ТЦК: до 8 судових справ на одну людину, лише 20% проваджень завершені у 2025 році

У 2025 році ТЦК відкрили 28 212 проваджень щодо порушень військового обліку. З огляду на широко обговорювані у мережі та непідтверджені 6 млн «ухилянтів» — не надто багато.

За даними «Опендатабот», хвиля штрафів помітно зросла починаючи з квітня, відколи їх побільшало на 11,2 тис. Протягом року у середньому ТЦК розпочинали 4,7 тис. нових проваджень за місяць. Втім, лише п’ята частина проваджень була завершена. Чернігівський районний ТЦК цього річ став рекордсменом, з видатним досягненням відкриття 8 справ до єдиного чоловіка (5 у квітні та 3 у червні).

Статистика підтверджує очевидний факт, що майже всі провадження стосуються чоловіків — але є 46, відкритих щодо жінок (0,16%). Найбільше проваджень ТЦК відкрили проти чоловіків 25-45 років (82%). Є невеликий відсоток справ до чоловіків понад 60 років (0,1%) та молодших за 25 років (0,9%).

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Найбільше штрафів цього року виписали в Києві — відкрито 3 835 проваджень. Далі йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Понад 1000 справ дослідники нарахували у 9 регіонах. Лише Подільський ТЦК в Києві оформив 1 100 проваджень.

Нагадаємо, що штрафи ТЦК можна буде сплатити в «Резерв+» зі знижкою 50%. У деяких випадках від штрафа не рятує навідь вістрочка, а також до нього може привести неоновлення застосунку.