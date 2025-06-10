Сплата штрафів ТЦК в «Резерв+» з’явиться вже у червні — із 50% знижкою

До кінця червня в додатку «Резерв+» з’явиться нова функція — тепер можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку просто зі смартфона. Про цю можливість почали говорити ще кілька місяців тому, а тепер її нарешті вдасться реалізувати завдяки тому, що Володимир Зеленський підписав закон №4316-IX. Про цю новацію розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня», — пояснила Катерина Черногоренко.

Як працюватиме оплата штрафів ТЦК в «Резерв+»

У застосунку вже зараз можна побачити повідомлення про порушення правил військового обліку. Воно виглядає як червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком».

Скоро там з’явиться новий розділ, де буде чітко написано, у чому саме проявляється порушення. Наприклад, «не з’явився після оповіщення» або «не пройшов військово-лікарську комісію».

Якщо порушення справді є, з’явиться кнопка «сплатити штраф». Після натискання на кнопку відкриється вікно, де буде сповіщення про можливість одразу сплатити штраф онлайн, причому зі знижкою 50% — якщо платити добровільно.

Перед оплатою користувач перевіряє свої дані й підписує вже готову заяву, яка автоматично надсилається до ТЦК та Служби правопорядку.

Після того як документи оброблять, виноситься офіційна постанова, і тоді вже можна оплачувати через платіжну систему прямо в додатку. Квитанція про оплату зберігатиметься в реєстрі «Оберіг».

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На першому етапі ця функція онлайн оплати штрафу стосуватиметься лише тих, хто вчасно не оновив свої дані. Згодом у додаток «Резерв+» додадуть і інші види порушень, які можна буде оплатити онлайн.

Раніше Катерина Черногоренко розповіла, що зараз кожна третя відстрочка від мобілізації в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+», а за рік існування застосунку у нього вже є понад 4 млн користувачів та понад 360 тис. активних відстрочок. В планах на майбутнє ─ миттєве відображення повідомлень від ТЦК в «Резерв+» та нові види відстрочок.

Джерело: Судово-юридична газета