Кому футуристичні навушники Dyson Zone з маскою для фільтрації повітря як у Саб-Зіро з Mortal Kombat?

Dyson розкрила характеристики своїх нових навушників Zone, які анонсувала ще на початку цього року. Компанія повідомляла, що продукт матиме системи шумозаглушення та очищення повітря, а нині оголосила його вартість, дату появи у магазинах та повідомила про деякі додаткові параметри.

Навушники будуть доступні у двох кольорових рішеннях: ультрасиній/берлінська лазур і берлінська лазур/яскраво-мідний. Останній буде доступний безпосередньо від компанії та постачатиметься з декількома додатковими елементами, включаючи електростатичний вугільний фільтр, м’яку сумку та комплект адаптерів.

Електростатичні фільтри насадки для очищення повітря розраховані на 12 місяців використання, перш ніж виникне потреба їх замінити. Фільтри мають двошарову конструкцію, яка містить вуглець, збагачений калієм, для “захоплення” газів, таких як діоксид азоту, діоксид сірки та озон. Загалом компанія стверджує, що система блокуватиме 99% шкідливих частинок, у тому числі розміром до 0,1 мікрона.

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Аудіосистема навушників має рівень шумопоглинання до 38 децибелів і оснащена 40-міліметровими неодимовими динаміками. За допомогою супутньої програми MyDyson можна регулювати аудіо за трьома рівнями: Dyson EQ, Bass Boost і Neutral. На момент запуску навушники підтримуватимуть аудіокодеки SBC, AAC і LHDC, а також Bluetooth 5.0.

Термін придатності батареї залежатиме від того, наскільки активно використовується функція фільтрації повітря. Акумулятор Zone ємністю 2600 мА·год може забезпечити до 50 годин прослуховування на одному заряді. Використання насадки для очищення повітря на найповільнішому налаштуванні скорочує термін служби батареї до скромних чотирьох годин. Збільшення швидкості очищення до «середнього» і «високого» рівня зменшує час автономної роботи до двох з половиною годин і півтори години відповідно. Для зарядки передбачено роз’єм USB-C.

У США навушники Dyson Zone будуть доступні з березня 2023 року, а ціна стартуватиме з $949 (що робить їх майже вдвічі дорожчими за AirPods Max). До того, як продукт з’явиться на вебсайтах та магазинах, Dyson прийматиме попередні замовлення за записом.

Джерело: Engadget