Звукорежисер зібрав професійні навушники з кухонних губок та миттєво продав за $100

Звукорежисер зібрав високоякісні навушники, використавши кухонні губки Scrub Daddy та 50-мм динамічні драйвери.





Розробка миттєво була продана за $100 після результатів вимірювань, які продемонстрували рівну частотну характеристику басів, подібну до характеристик дорогих моделей навушників. Користувач Reddit з ніком pudjam667 використав дві губки Scrub Daddy та пару 50-мм динамічних випромінювачів. Хоча конструкція скоріш виглядає кумедно та як якийсь жарт, результати вказують, що акустика опрацьована з надзвичайною точністю.

Пориста структура губок використовується як корпус. Для налаштування звуку розробник додав спеціальні матеріали всередину амбушур та у динаміки. Він прагнув створити непросто незвичайну конструкцію, а домогтись серйозного звучання.

Вимірювання з використанням тестового стенда GRAS 45CA показали неочікувану частотну характеристику. Рівні баси розробник порівняв з Hifiman HE1000 за ціною у $949 на Amazon, популярні за надзвичайно чистий звук. 50-мм динамічні драйвери якимось чином зуміли зберегти чіткість звуку, попри незвичайний корпус.





Проєкт також передбачався як практичний урок інженерії для сина чоловіка. Незвичайні навушники одразу ж купили на сайті звукорежисера після того, як пост став вірусним у розділі r/headphones на Reddit. Учасники обговорення назвали навушники “Scrub-woofer.”

Хоча пориста структура кухонної губки має призводити до втрати звуку та погано забезпечує звукоізоляцію, однак внутрішнє демпфування частково вирішує ці проблеми. Мова поки не йде про серійне виробництво, однак чудово демонструє, як традиційні акустичні правила можна застосовувати у поєднанні з нетрадиційними матеріалами.

Раніше ми писали, що дослідники створили бездротові навушники з крихітними камерами. Creative запускає звукову карту за $80: просторове 7.1 та підсилення навушників.

Джерело: NotebookCheck