Контрольні питання в вакансіях відлякують 20% кандидатів

Наявність контрольних питаннь у вакансіях зменшує кількість відгуків на 20%.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

За останні 30 днів 36,5 тисяч кандидатів відгукнулись на майже 13 тисяч вакансій. Якщо рекрутер не додав до вакансії контрольні питання, 100% цих кліків сконвертувались у відгуки.

Але якщо контрольні питання були — у 20% випадків кандидати передумували відгукуватись на вакансію (з 52 тисяч унікальних кліків лише 42,5 тис. стали відгуками).

«Щоправда, вакансій з контрольними питаннями за цей місяць було трохи більше двох тисяч (це 15% від усіх вакансій з відгуками). Що цікаво, частка кандидатів, які на них відгукнулись значно більша: з 36 тисяч кандидатів з відгуками, 20 тисяч бачили питання, але відгукнулись лише 18,5 тисяч», — зазначають в Djinni.

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