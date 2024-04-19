Корпоративні автомобілі ціною понад $58 тис. у Південній Кореї повинні мати спеціальні номери – це обвалило ринок елітних авто

У Південній Кореї суттєво скоротилися продажі розкішних автомобілів після того, як уряд запровадив нові правила маркування таких авто. Тепер вимагається, щоб всі службові автомобілі вартістю понад $58 тис. мали неоновий зелений номерний знак. Таким чином уряд намагається припинити ухилення від податків.

Річ у тім, що керівники компаній використовують службові автомобілі для власних цілей. При цьому придбання транспортних засобів, витрати на пальне та технічне обслуговування перекладається як витрати на компанії. Це зменшує корпоративні операційні прибутки, а відповідно, й податки.

Два роки тому президент Юн Сук Йоль пообіцяв на виборах припинити використання розкішних автомобілів компаній в приватних цілях. Яскраво-зелені номерні знаки були розроблені, щоб чітко ідентифікувати службові автомобілі для громадськості та стримувати людей від використання їх у приватному порядку.

Минулого року в Кореї понад 70% продажів топових моделей таких автовиробників, як Bentley, Lamborghini і Rolls-Royce, приходилося на корпоративні реєстрації. Про це свідчать дані Корейської асоціації імпортерів і дистриб’юторів автомобілів (KAIDA). Але після введення зелених номерних знаків у січні кількість іноземних розкішних автомобілів вартістю понад 80 млн вон ($58 тис.), які були зареєстровані як службові, впала на 27%.

За даними KAIDA, продажі автомобілів Bentley у Кореї в першому кварталі впали на 77% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас продажі автомобілів Rolls-Royce і Porsche впали на 35% і 23% відповідно. Продажі Lamborghini, 90% яких минулого року припадали на службові автомобілі, скоротились на 22%.

Очікується, що продажі розкішних автомобілів далі ще більше сповільняться, оскільки зелені номерні знаки привернуть негативну увагу.

Онлайн-курс "Business English for Marketers" від Laba. Опануйте професійну англійську для маркетингу.Розширте карʼєрні можливості для роботи з іноземними колегами: від розробки нових продуктів до презентації стратегії бренду. Детальніше про курс

«Люди засмутяться, побачивши суперкари із зеленими номерами в розважальних, торгових районах або на гольф-курортах», — сказав Лі Хан Ку з південнокорейської дослідницької групи Інституту автомобільної конвергенції Чонбук.

Джерело: ft