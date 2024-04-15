Корпоративні оргії, ЛСД та промо на OnlyFans: фейкове резюме отримало 29 запрошень на співбесіду

Джеррі Лі створив фейкове резюме під вигаданим іменем Kismma D. Nhuhts Nhuhts з купою абсурдних пунктів (організація оргій за кошти компанії, розробка нових продуктів під дією ЛСД, Міа Халіфа як мова програмування і т.д.).

Ти не менш йому вдалося отримати 29 запрошень на співбесіду.

Ідея

Джеррі Лі в одному з дописів X (екс-Twitter) заявив, що більшість рекрутерів на перегляд резюме витрачають всього лише 6 секунд. І детально описувати і розписувати свій досвід — це не головне.

Для свого експерименту він дослідив резюме, які отримують найбільше відгуків. І вивів своєрідну формулу успішного резюме.

Після цього він надіслав його на 100 вакансій.

Оргії, ЛСД, промо з інфлюенсерами OnlyFans

У резюме Джеррі вказано, що він зараз працює в Instagram менеджером проекту.

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З 2019 по 2022 рік він нібито працював у Google продакт-менеджером у команді Google Photos, де він:

влаштовував за кошти компанії оргії щоп’ятниці;

використав обчислювальні ресурси Google, щоб намайнити Ethereum на 15 млн.

До Google в резюме стояв Amazon (з 2017 по 2019 рік), де він «працював» продакт-менеджером у команді Amazon Dating. І тут він займався:

створенням промо-кампаній з інфлюенсерами OnlyFans;

менеджментом команди, яка розробляє нові продукти під впливом ЛСД та грибів.

Свій же перший досвід роботи хлопець «отримав» в інвестиційному фонді DormRoomFund, де «комунікував з багатими sugar daddies для збору коштів».

У розділі зі скілами, між Arson і C++ знайшлося місце для порноакторки Мії Халіфи.

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Висновки

Як зазначив автор, в експерименті задіяно декілька хаків:

рекрутер дивиться резюме близько 6 секунд;

при першому перегляді встигає ухопитися тільки за першорівневі заголовки та числа;

робить це він за F-подібною схемою.

Джеррі поділився кількома порадами, як привернути увагу рекрутерів. Найголовніше — це хороший шаблон. Поганий знижує шанси на співбесіду на 30–40%.

a shitty template decreases your interview rate by 30-40% — Jerry Lee (@JerryJHLee) April 11, 2024