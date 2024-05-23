Команда телескопа «Евклід» опублікувала п’ять нових зображень космосу, які демонструють безліч небесних об’єктів у безпрецедентних деталях. «Евклід» називають детектором «темного всесвіту», оскільки його основна місія — досліджувати два найзагадковіші елементи простору: темну енергію та темну матерію (темну речовину).

Темна енергія — це позначення сили, яка спричиняє прискорення розширення Всесвіту, темна речовина — це форма матерії, яка фактично невидима, оскільки не взаємодіє зі світлом. Це не звичайна речовина, що складається з електронів, протонів та нейтронів.

Цей невидимий темний всесвіт є великою проблемою для вчених, оскільки вважається, що темна енергія становить близько 68% усієї матерії Всесвіту, тоді як темна речовина становить близько 27% — разом вони становлять 95% матерії Всесвіту, а те, що бачать люди — лише 5%. Очікується, що «Евклід» зможе дослідити ці загадкові субстанції. Нові зображення є частиною ранніх спостережень телескопа.

П’ять нових зображень, опублікованих командою «Евкліда» щонайменше в чотири рази чіткіші за ті, які зроблені наземними телескопами. Охоплюючи величезні ділянки неба, вони також відрізняються неперевершеною глибиною, оскільки Евклід вдивляється далеко в далекий Всесвіт за допомогою 600 МП камери, яка спостерігає за небесними цілями у видимому світлі, а також спектрометра ближнього інфрачервоного діапазону.

На одному з фото зображено Abell 2390, гігантське скупчення галактик, схожих на Чумацький Шлях і розташованих на відстані приблизно 2,7 млрд світлових років від Землі в сузір’ї Пегаса.

Зображення містить приголомшливі 50 000 галактик у великих деталях і показує «внутрішньокластерне світло», яке виходить від зірок в Abell 2390. Це зірки, які були вирвані зі своїх місць через сильну гравітаційну взаємодію з іншими галактиками в скупченні. Це внутрішньокластерне світло також може допомогти виявити розподіл темної речовини.

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Особливу цікавість для вчених, які досліджують темну матерію, представлятимуть фонові дуги та викривлені завихрення на цьому зображенні. Вони представляють світло від далеких галактик, яке гравітаційно «лінзується» або деформується під впливом темної матерії, розташованої між самими галактиками та «Евклідом». Це викривлення далеких галактик можна побачити у нижній частині зображення.

Нова серія фото також включає вид іншого скупчення галактик, Abell 2764, розташованого приблизно в 1 млрд світлових років від Землі в щільній області космосу.

Зірки в межах Чумацького Шляху, які знаходяться набагато ближче до телескопа, також видно, і через їх відносну близькість вони здаються неймовірно яскравими. Ця конкретна зірка, V*BP-Phoenicis, насправді настільки яскрава на нічному небі, що її майже можна побачити неозброєним оком.

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Інші фото «Евкліда» містять, зокрема, групу галактик Дорадо, розташовану приблизно за 62 млн світлових років; галактику галактики NGC 6744; Мессьє 78, «зоряні ясла», розташовані приблизно за 1300 світлових років у сузір’ї Оріона.

Джерело: Space.com