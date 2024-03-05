Телескоп Вебба «зазирнув» у найвіддаленішу з відомих галактик — вона існувала, коли Всесвіту було всього 430 млн років

Вперше галактику GN-z11 виявив телескоп Габбл, а нині його послідовник, космічний телескоп ім. Джеймса Вебба, відшукав там ще й надмасивну чорну діру (теж найвіддаленішу з відомих нам чорних дір).

«Ми побачили надзвичайно щільний газ, який часто зустрічається поблизу надмасивних чорних дір», — пояснив дослідник Роберто Майоліно з Кавендіської лабораторії та Інституту космології Кембриджу. «Це були перші чіткі ознаки того, що GN-z11 містить чорну діру, яка поглинає матерію».

Команда також виявила ознаки іонізованих хімічних елементів, які зазвичай спостерігаються поблизу акреційних дисків надмасивних чорних дір, а також потужні поштовхи вітру, які викидає галактика (зазвичай, вони викликані процесами, пов’язаними з інтенсивним зростанням надмасивних чорних дір). У сукупності ці дані свідчать про те, що GN-z11 містить надмасивну чорну діру у 2 мільйони сонячних мас в дуже активній фазі поглинання матеріалу (чим пояснюється її надзвичайна яскравість).

Ще одна група, яка вивчала дані ближнього інфрачервоного спектрометра телескопа Вебба, відшукала газоподібний згусток гелію в гало, що оточує GN-z11.

«Той факт, що ми не бачимо нічого іншого, окрім гелію, свідчить про те, що цей згусток має бути досить незайманим», — каже Майоліно. «Це те, що припускали теорії та симуляції стосовно особливо масивних галактик із цих епох — що в гало повинні залишитися кишені незайманого газу, які можуть руйнуватися та формувати зіркові скупчення Населення III».

Пошук ніколи раніше не бачених зірок Населення III — гіпотетичної популяції надзвичайно масивних та гарячих зірок, що виникли на самому початку існування Всесвіту — одна з найважливіших цілей сучасної астрофізики. Їх очікувана ознака — наявність іонізованого гелію та відсутність хімічних елементів, важчих за гелій.

Джерело: NASA

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