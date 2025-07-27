Новини Ігри 27.07.2025 comment views icon

Ксеноморфи повертаються: показали новий трейлер Alien: Rogue Incursion для ПК та PS5

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ксеноморфи повертаються: показали новий трейлер Alien: Rogue Incursion для ПК та PS5
Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition / YouTube IGN

Ресурс IGN ексклюзивно представив новий геймплейний трейлер Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition. Це оновлена версія шутера, який раніше був доступний лише у віртуальній реальності, а за кілька місяців вийде на PS5 і ПК.

Нове відео демонструє криваві, холодні та напружені кадри ігрового процесу. В них ксеноморфи переслідують головну героїню, Зулу Гендрікс — колишню морську піхотиницю колоніальних військ. Трейлер демонструє класичні елементи серії: штурмові гвинтівки, детектори руху, різкі напади з-за рогу — і загальний рівень небезпеки, який тільки зріс. Розробники обіцяють ще більш моторошний досвід.

Події гри розгортаються на планеті Purdan (LV-354) у дослідницькому комплексі Castor’s Cradle, який належить корпорації Gemini Exoplanet Solutions. Локація майже повністю покинута й ворожа. Події відбуваються між фільмами «Чужий» та «Чужі», а напарником Зули є синтетик на ім’я Девіс 01.

Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition — це не просто перевидання. Розробники додали покращену графіку, глибшу деталізацію середовища та ще більш небезпечних ксеноморфів. Крім того, гра працює зі стабільною частотою 60 кадрів на секунду, що має забезпечити плавний і динамічний ігровий процес. Автори описують її як «наступний етап розвитку бойового досвіду Alien».

У рецензії на оригінальну VR-версію Alien: Rogue Incursion журналісти назвали гру «вдалою та атмосферною спробою перенести всесвіт Чужого у віртуальну реальність». Хвалили історію, автентичне візуальне оформлення і напругу, яку створюють ксеноморфи. Хоча й відзначили повторюваність боїв, передбачуваний штучний інтелект і дрібні технічні баги, які вказують на те, що це була перша спроба.

Утім, гру рекомендували як фанатам серії, так і новачкам — вона показала потенціал для майбутнього розвитку. І вже відомо, що друга частина (Part Two) в розробці. У ній Зула продовжить боротьбу — з ще сильнішими ворогами та складнішими викликами.

Гра Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition вийде на ПК та PS5 з 30 вересня 2025 року.

Джерело: ign

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