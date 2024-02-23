Larian Studios додасть офіційну крос платформну підтримку модів у Baldur’s Gate 3

Директор Larian Studios з видавництва Майкл Доус повідомив, що наразі йдуть роботи над впровадженням нової та покращеної підтримки модів у грі Baldur’s Gate 3. При цьому вона буде кросплатформною.
«Зазвичай ми не говоримо про речі, доки вони не будуть готові, але, як ви, можливо, читали, ми робимо виняток», — написав Даус. «Ми працювали над надійним кросплатформним планом підтримки модів, який буде випущено пізніше цього року. Нам подобається наша спільнота модівців і ми хочемо їх підтримати. Це буде.»
Він додав, що у студії вже є необхідна система, але її потрібно перевірити, і вона все ще потребує доопрацювання.
We generally don’t talk about things til they’re ready, but as you may have read, we’re making an exception. We’ve been working on a robust, cross-platform plan for mod support to be released later in year. We love our modding community and we want to support them. It’s coming. https://t.co/54GsxNshlQ
— Very AFK (@Cromwelp) February 22, 2024
Як очікується, новий інструмент дозволить уникнути розповсюджених нині ситуацій, коли після випуску чергового оновлення Baldur’s Gate 3 деякі моди перестають працювати. Завдяки тому, що підтримка модів буде крос платформною, гравці на консолях зможуть використовувати моди, створені спільнотою.
Larian Studios сподівається представити «початкові етапи» офіційної підтримки модифікацій в наступному великому патчі Baldur’s Gate 3, хоча це станеться «ще за кілька місяців». Також повідомляється, що студія «планує зв’язатися з популярними авторами модів, щоб поговорити далі та працювати разом, щоб уникнути проблем у майбутньому».
Джерело: pcgamer
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