Portal 2 Community Edition відкрита бета: новий движок, DirectX 11 і кращий редактор карт / PC Gamer

banner
Новини Ігри 23.04.2026

Portal 2 отримав другий шанс: фанатська збірка з оновленим рушієм вийшла у відкрите бета-тестування

17 квітня 2026 року команда P2:CE Team запустила відкрите бета-тестування Portal 2: Community Edition на Steam. Тепер будь-хто, хто має оригінальний Portal 2 у бібліотеці, може завантажити мод без ключа доступу.


Це не ремастер і не офіційне оновлення від Valve. P2:CE — повністю спільнотний проєкт, над яким команда ентузіастів працювала шість років. В основі лежить Strata Source — модифікований форк рушія Source із підтримкою DirectX 11, оновленим рендерером і значно розширеними лімітами для карт.

Головна зміна для звичайних гравців — нова система освітлення Clustered Shading. Вона дозволяє використовувати рендеринг освітлення в реальному часі, що помітно змінює атмосферу локацій. Також з’явилися об’ємний туман і підтримка текстур вищої якості порівняно з оригіналом.


Для модерів зміни ще відчутніші. Редактор карт Hammer отримав оновлений інтерфейс і нові інструменти. Система скриптингу стала значно гнучкішою, що відкриває можливості для складніших пазл-механік. Додана зворотна сумісність з ассетами Portal 1 і Half-Life 2. Інтерфейс гри повністю перероблено на основі Panorama — фреймворку UI із Source 2.

P2:CE також підключена до Steam Workshop, що спрощує встановлення призначеного для користувача контенту. Окремо реалізована підтримка нових ігрових елементів: серед них — клейкий гель, куби Шредінгера та розфарбовані лазери.

Перші відгуки на Steam переважно позитивні: 89% схвалення з 392 оцінок на момент публікації. Команда попередила, що бета залишається бетою — краші та баги можливі, фінальний реліз ще попереду.

Portal 2 вийшла у 2011 році і досі вважається одним із найкращих пазл-шутерів в історії жанру. Valve з того часу жодного разу не зверталася до серії з офіційними оновленнями чи продовженням. P2:CE фактично робить за неї те, що Sony або Microsoft давно зробили б у вигляді ремастера — тільки силами фанатів і безкоштовно.

Спецпроєкти
Steam Controller від Valve майже готовий: на платформі знайшли прихований анбоксинг-ролик

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати