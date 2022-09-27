LG Display представила прозорий OLED-екран для поїздів, який показуватиме погоду, карти та… рекламні ролики

Компанія LG Display продемонструвала свій OLED-екран на найбільшій світовій виставці транспортних технологій InnoTrans 2022 у якості альтернативи вікон на поїзді німецької національної залізничної компанії Deutsche Bahn.

Для технології використовується спеціальне загартоване скло ізраїльської компанії Gauzy, яке надає прозорим OLED-дисплеям підвищеної міцності та довговічності: вони зможуть витримувати вібрації та сильні удари, що дозволить їм повноцінно замінити стандартні вікна поїзда.

Крім того, екран може блокувати до 99% світла, створюючи ще більшу контрастність для насичених кольорів дисплея в мінливих умовах освітлення.

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OLED-екран може залишатися прозорим під час показу таких корисних функцій, як карти, новини та прогнози погоди. Однак навряд чи пасажирів порадує реклама – LG Display згадує і її як один із варіантів використання такої технології. Можливо, для вагонів метро така опція не завадила б, а ось для наземного залізничного транспорту ідея реклами – спірний момент.

LG Display постачає прозорі OLED-екрани транспортним компаніям Китаю та Японії з 2020 року, тому ми вже можемо бачити його у дії у низці поїздів метро у великих китайських містах, включаючи Пекін, Шеньчжень та Фучжоу, а також у деяких японських надземних поїздах. За підсумками виставки, LG Display планує розширити продаж прозорих панелей на транспортні компанії Північної Америки та Європи.

Джерело: The Verge, LGdisplay