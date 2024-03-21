lifecell минулого року отримав 11,7 млрд доходу (+24,4%), абонентська база зросла до 9,9 млн, а середній чек – до 111 грн

Оператор зв’язку lifecell оприлюднив фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2023 року та весь рік. Минулий рік виявився вдалим для компанії ─ вона змогла наростити показники отриманого доходу та активної абонентської бази.

У 2023 році дохід lifecell збільшився на 24,4% за рік – до 11,7 млрд грн (проти 9,4 млрд млн грн у 2022 році). У четвертому кварталі 2023 року дохід оператора збільшився на 20,5% – до 3,1 млрд грн (проти 2,6 млрд грн у четвертому кварталі 2022 року). Таке збільшення доходу переважно зумовлене зростанням ARPU (середній дохід від одного користувача) та підвищеним споживанням послуг з передачі даних.

За рік показник скоригованої EBITDA (прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) зріс на 25% – до 6,8 млрд грн (5,4 млрд грн у 2022 році). В четвертому кварталі 2023 року показник скоригованої EBITDA виріс на 22,2% на річній основі – до 1,8 млрд грн (проти 1,5 млрд грн у четвертому кварталі 2022 року). Водночас у 2023 році маржа скоригованої EBITDA за рік зросла на 0,2 пункту – до 58,1%. У четвертому кварталі 2023 року цей показник збільшився на 0,8 пункту – до 58,6%.

За рік капітальні інвестиції lifecell зросли на 39,9% – до 4,2 млрд грн проти 3,0 млрд грн у 2022 році. У четвертому кварталі 2023 року цей показник збільшився на 17,4% – до 1,2 млрд грн (порівняно з 997,4 млн грн у четвертому кварталі 2022 році).

У 2023 році оператор lifecell отримав прибуток у розмірі 2,6 млрд грн проти прибутку 972,3 млн грн у 2022 році. Водночас у четвертому кварталі 2023 року прибуток зріс на 116,5% – до 885,1 млн грн (порівняно з 408,8 млн грн у четвертому кварталі 2022 року).

Web design. Швидкий початок кар'єри у сфері IT! Опануйте професію веб-дизайнера — почніть самостійно керувати своїм часом й отримувати високий дохід вже за 9 тижнів. Дізнатися більше

Активна 3-місячна абонентська база у 2023 році зросла на 16,5% – до 9,9 млн абонентів у порівнянні з 8,5 млн у 2022 році. Активний 3-місячний показник ARPU виріс у 2023 році на 21,2% та становив 110,9 грн як порівняти з показником 91,5 грн у 2022 році. Водночас показник 12-місячного активного MOU (середня кількість хвилин) зменшився у 2023 на 18,5%, а у четвертому кварталі 2023 року ̶̶ на 14,9%.

Показник проникнення смартфонів в мережі lifecell на кінець 2023 року досягнув 73,9%.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!