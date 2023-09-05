Новини Пристрої 05.09.2023 о 18:12

Logitech випустила ігрову клавіатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) та мишу G Pro X Superlight 2 ($159)

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Logitech випустила ігрову клавіатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) та мишу G Pro X Superlight 2 ($159)

Компанія Logitech поповнила свою лінійку ігрової периферії двома новими пристроями: клавіатурою G Pro X TKL Lightspeed та мишею G Pro X Superlight 2.

Logitech выпустила игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) и мышь G Pro X Superlight 2 ($159)

Ігрова миша Logitech G Pro X Superlight 2 отримала низку покращень порівняно з моделлю попереднього покоління. Вона оснащена гібридними перемикачами Logitech Lightforce, які забезпечують кращі характеристики швидкості, надійності та часу відгуку при натисканні. Новий датчик Hero 2 здатний відстежувати переміщення зі швидкістю 500 дюймів за секунду і має роздільну здатність до 32 000 точок на дюйм. Конструкція сенсора з подвійним масивом дозволяє збільшити робочий діапазон, зберігаючи при цьому точне відстеження освітлення чи нахилу миші. Інші нові функції включають підключення через USB-C, опитування із частотою 2 кГц та час автономної роботи до 95 годин. Новинка має масу 60 г. Ціна Logitech G Pro X Superlight 2 складає $159.

Logitech выпустила игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) и мышь G Pro X Superlight 2 ($159)

У клавіатурі Logitech G Pro X TKL Lightspeed також є кілька покращень порівняно з попередньою версією. Користувачам пропонуються програмовані клавіші, RGB-підсвічування з LightSync, елементи керування мультимедіа та регулятор гучності. Клавіатура оснащена бездротовою технологією Lightspeed, що дозволяє підключати клавіатуру та мишу до одного приймача. Додатково повідомляється про можливість керування ігровим режимом, підключення через USB-C, Bluetooth або бездротовий приймач. Доступно три типи перемикачів: Tactile, Linear, або Clicky. У комплект постачання входить дорожній футляр. Термін служби батареї складаю до 50 годин. Ціна Logitech G Pro X TKL Lightspeed заявлено на рівні $200.

Джерело: xda-developers

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Дописи
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Дописи
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати