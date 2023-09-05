Logitech випустила ігрову клавіатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) та мишу G Pro X Superlight 2 ($159)

Компанія Logitech поповнила свою лінійку ігрової периферії двома новими пристроями: клавіатурою G Pro X TKL Lightspeed та мишею G Pro X Superlight 2.

Ігрова миша Logitech G Pro X Superlight 2 отримала низку покращень порівняно з моделлю попереднього покоління. Вона оснащена гібридними перемикачами Logitech Lightforce, які забезпечують кращі характеристики швидкості, надійності та часу відгуку при натисканні. Новий датчик Hero 2 здатний відстежувати переміщення зі швидкістю 500 дюймів за секунду і має роздільну здатність до 32 000 точок на дюйм. Конструкція сенсора з подвійним масивом дозволяє збільшити робочий діапазон, зберігаючи при цьому точне відстеження освітлення чи нахилу миші. Інші нові функції включають підключення через USB-C, опитування із частотою 2 кГц та час автономної роботи до 95 годин. Новинка має масу 60 г. Ціна Logitech G Pro X Superlight 2 складає $159.

У клавіатурі Logitech G Pro X TKL Lightspeed також є кілька покращень порівняно з попередньою версією. Користувачам пропонуються програмовані клавіші, RGB-підсвічування з LightSync, елементи керування мультимедіа та регулятор гучності. Клавіатура оснащена бездротовою технологією Lightspeed, що дозволяє підключати клавіатуру та мишу до одного приймача. Додатково повідомляється про можливість керування ігровим режимом, підключення через USB-C, Bluetooth або бездротовий приймач. Доступно три типи перемикачів: Tactile, Linear, або Clicky. У комплект постачання входить дорожній футляр. Термін служби батареї складаю до 50 годин. Ціна Logitech G Pro X TKL Lightspeed заявлено на рівні $200.

Джерело: xda-developers