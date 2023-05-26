LTA створює дирижаблі для вантажних та пасажирських перевезень, у який Сергій Брін (співзасновник Google) вже інвестував понад $250 млн

Bloomberg повідомляє, що співзасновник Google Сергій Брін модернізує давно забутий спосіб польотів, інвестуючи у стартап з виробництва дирижаблів LTA (таємно створений ще у 2016 році).

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Перший керований аеростат компанії Pathfinder 1, побудований у гігантському ангарі в Маунтін-В’ю (Каліфорнія), має 122 метри в довжину та 20 метрів в діаметрі. Він виглядає досить просто ззовні, маючи десяток пропелерів та гондолу, і схожий на те, що ми бачили на фотографіях, хоча всередині – це механізм зі складного візерунка труб з вуглецевого волокна та титанових з’єднань, які надають йому структуру та міцність, а також 13 гелієвих камер, які забезпечують підйомну силу.

Жодного жорсткого дирижабля такого масштабу ще не було побудовано з 1930-х років, і незрозуміло, чому Брін зацікавився цією ідеєю, крім того, що «‎вони йому просто подобаються».

На сьогодні дирижаблі як транспорт майже не застосовуються – за винятком кількох керованих аеростатів для розважальних польотів або реклами. Повітряний транспорт LTA, за ідеєю мільярдера, у майбутньому зможе перевозити вантажі безпечним для довкілля способом і доставляти гуманітарну допомогу у зони стихійного лиха. Хоча їхні елітні версії можуть стати просто розвагою для заможніх пасажирів, які планують подорожувати більш екзотичним способом.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg статки Бріна нині сягають $105 млрд. За словами працівників LTA, які воліли залишитись анонімними, він вклав у стартап понад $250 млн.

За задумкою Бріна, дирижаблі мають працювати на екологічно чистих технологіях. Наразі пара дизель-генераторів, закріплених у корпусі дирижабля, спрямовує енергію до літій-іонних акумуляторів, які запускають гвинти. Сонячні панелі на верхній частині дирижабля забезпечать додаткову енергію. Pathfinder I повністю оснащений електроприводом, тож його кермо та інші елементи керування є електронними, на відміну від механічних варіантів минулих часів.

Раніше жорсткі дирижаблі виготовляли з дерева та металу, але команда LTA витратила роки на розробку легших і міцніших трубок з вуглецевого волокна, а також деталей і клею, необхідних для правильного їх кріплення до титанових з’єднань. Гелієві камери та корпус дирижабля випробували на стійкість, щоб винайти достатньо міцні та пружні матеріали, які можуть витримати атмосферні коливання та інтенсивне сонце.

Pathfinder 1 планують презентувати у Каліфорнії, після чого розпочнеться довга серія випробувань, перш ніж він зможе піднятись у відкрите небо. Дирижабль може підняти в повітря 28 тонн та, очікується, що зможе подолати до 4 000 км за раз. Наступна 185-метрова версія, яку планує збудувати команда, матиме кращі характеристики, а фінальний результат, якого прагне LTA – дирижабль, що перевозитиме до 200 тонн вантажу (у 10 разів більше, ніж Boeing 737).

Сам Брін нараз не дає жодних коментарів, а деякі з 250 працівників стартапу називають інвестором його компанію «Bayshore Global», уникаючи згадки імені мільярдера.