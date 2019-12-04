Ларри Пейдж и Сергей Брин передают управление холдингом Alphabet гендиректору Google Сандару Пичаи





Сооснователи компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покидают свои руководящие должности в холдинге Alphabet. Ларри Пейдж занимал пост главного исполнительного директора, а Сергей Брин был президентом компании. После их отставки новым руководителем Alphabet станет нынешний главный исполнительный директор Google Сандар Пичаи. Таким образом, он будет возглавлять обе компании одновременно.

Ларри Пейдж и Сергей Брин по-прежнему будут участвовать в управлении холдингом в качестве соучредителей, членов совета директоров и акционеров, но впервые за долгое время они отказываются от своих руководящих ролей. Своё решение они объясняют «подходящим временем» для рационализации управления сейчас, когда Alphabet «устоялась» и её различные бренды (включая Google) работают как независимые компании. Пейдж и Брин заявили, что Alphabet и Google просто не нужны два генеральных директора и президент. Они указали на Пичаи как на логический выбор, учитывая его большой опыт и его «уверенность в ценности структуры Alphabet».

Учитывая эти слова, можно предположить, что с уходом с руководящих должностей Пейджа и Брина в деятельности Alphabet ничего существенным образом не изменится. Компания и далее будет в значительной степени зависеть от поиска, облачных сервисов, Android и Chrome, и в то же время будет расширяться благодаря таким рискованным инициативам как Loon и Waymo.

Вместе с тем, эти изменения происходят в период недовольства сотрудников состоянием дел в компании Google. Они обвиняют своего работодателя в том, что он расправляется с объединением работников, проявляет слабую позицию в отношении сексуальных домогательств и в остальном не реагирует на проблемы персонала. Кроме того, компания сталкивается с такими вызовами, как политическая честность и обвинения в предвзятости. Вряд ли эти проблемы исчезнут сейчас, когда у Пичаи появились дополнительные обязательства по управлению Alphabet.

Источник: Engadget