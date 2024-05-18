«Мавка. Лісова пісня» отримає живу версію — «майже» трилер для дорослих

Як повідомляє Variety, українська компанія FILM.UA Group зараз створює фільм за мотивами анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня». Її показали в 148 країнах, вона зібрала понад $21 млн у світовому прокаті.

За словами авторів, кіноверсія ще глибше заглиблюється в український фольклор, пропонуючи складніше зображення міфологічного персонажа.

«Мавка завжди планувалася як багатоплатформова, кросмедійна IP. Анімація була лише початком. Ми хочемо залишити старих шанувальників щасливими та залучити нових … Сюжет і навіть персонаж будуть відрізнятися від анімації. «Лісова пісня» заснована на нашій міфології та на творчості української поетеси Лесі Українки, але нам довелося переосмислювати персонажа для сімейної аудиторії. Тепер ми зможемо зробити все таким, як це було у легендах: більш таємничим та захопливим», — каже продюсер Анна Єлісєєва.

Ірина Костюк, яка продюсує разом з Єлісєєвою, зауважила, що зараз знімати у зруйнованій війною Україні — це лише один великий виклик, але місцеві кінематографісти навчилися адаптуватися.

«Наша найбільша і найважливіша місія з анімаційним фільмом була пов’язана з експортом української культури. Ми хотіли, щоб світова аудиторія дізналася про нашу велику націю та її унікальну ідентичність. Це саме те, що путін хоче знищити: він заперечує ідентичність України. Тому ми тут, на передовій культури».

За словами Костюк, Мавка стала «культурним дипломатом».

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«Вона зробила нашу культуру помітною, не лише тому, що ми — країна, яка перебуває у війні. Ми нація, яка може створювати прекрасні речі. Війна — це наша реальність, але не наша ідентичність».

Звільнена від рейтингових обмежень, нова «Мавка» отримає страшніші, трилерні елементи. Але буде простір і для ще більш насиченого любовного роману.

«В центрі оповідання — роман між Мавкою та біологом Лук’яном, який випадково зустрічає її в лісі. Коли їхні стосунки розцвітають, їм доводиться долати труднощі кохання серед темних сил, які загрожують їх розлучити», — розповідає Юлія Іванкевич з FILM.UA Group.

Глядачі потраплять у світ пристрасті, зради та спокути, де «межі між людським і надприродним стираються».

«Спочатку зображені як душі потонулих дівчат, з кістьми, які видніються крізь тонкі білі сукні, Мавки були мстивими та небезпечними істотами. Разом з іншими німфами вони заманювали нічого чоловіків у лісові озера. Проте героїня фільму втілює подвійну природу, демонічну силу та ніжну душу».

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Команда також розробляє анімаційний серіал у співпраці з французькою компанією TeamTo, але темні сторони цих легенд досліджуватимуться в інших історіях. Посилання фільму — незалежно від того, наскільки справедливим буває гнів, важливо завжди залишатися на боці світла, щоб не перетворитися на монстра.