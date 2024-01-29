Max Payne з модом RTX Remix та трасуванням променів знецінює RTX 4080 – частота кадрів падає з 1400 до 65

Інструмент Nvidia RTX Remix дозволяє вдихнути друге життя у старі ігри, суттєво покращивши їхню візуальну складову. З його допомогою моддери можуть використовувати ШІ для покращення якості текстур, додавати трасування променів та DLSS 3. Все це має покращити картинку. Але, як показала практика, ці поліпшення дорого коштують.

У випадку гри Max Payne, яка вийшла близько 23 років тому на базі API DirectX 8, було показано, що надмірне захоплення поліпшення може негативно вплинути на гру. Зараз Max Payne можна запустити практично на будь-якій системі із комфортною частотою кадрів. Але якщо скористатися модом на базі RTX Remix, можна поставити на коліна навіть сучасні продуктивні системи.

Наприклад, базова версія Max Payne під час запуску на комп’ютері з дискретною відеокартою RTX 4080 забезпечує частоту кадрів у діапазоні 900-1400. При цьому показник TDP змінюється від 120 Вт до 180 Вт. Але додавання трасування променів із модом RTX Remix істотно збільшує навантаження на GPU. В результаті, залежно від сцени, частота кадрів знижується – з 900-1400 к/с до 60-65 к/с. Одночасно приблизно вдвічі збільшується енергоспоживання, досягаючи 300 Вт. Цікаво було б подивитися не продуктивність доступніших відеокарт.

Звичайно, з модом на базі RTX Remix гра змінилася на краще. Але оцінити цей результат зможуть лише власники продуктивних ігрових систем на базі топових комплектуючих.

Джерело: videocardz