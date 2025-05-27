Медузи-кіборги з дистанційним керуванням досліджуватимуть океан

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Науковці з Японії розробили механізм, що дозволяє керувати рухом медуз з метою їхнього використання для досліджень океану та моніторингу його стану.

Медузи рухаються за допомогою м’яких м’язів живота, які створюють хвилю, що штовхає медузу вперед. Вони здатні переміщуватись на великі відстані із мінімальними витратами енергії, не завдаючи шкідливого впливу навколишньому середовищу на відміну від штучних глибоководних апаратів, створених людиною.

Група дослідників під керівництвом доцента кафедри робототехніки Вищої школи інженерії Університету Тохоку Дая Овакі моделювала поведінку медуз під час руху за допомогою слабких електричних імпульсів. Вони також використали модель штучного інтелекту для прогнозування швидкості плавання кожної медузи.

Як зазначає Овакі, дослідники прагнули визначити характерні імпульси, які спонукають медузу плавати із визначеною швидкістю і без завдавання стресу. Вони також вивчали можливість розробки спеціальної моделі на базі ШІ, як б передбачала рух медузи у кожному з напрямків.

Науковці розмістили крихітні електроди на кільці м’язів медуз і подавали короткі електричні імпульси кожні 1,5-2 секунди. Кожне плавання записувалось камерою з двома дзеркалами.

Найбільш ефективними виявились імпульси, які співпадали з природним ритмом медуз, що дозволяло збільшити їхню швидкість. Отримані дані були завантажені у легку гібридну модель ШІ, яка розглядала тіло медузи як невід’ємний компонент обчислювальної системи.

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«Ми були заінтриговані, виявивши, що найефективнішими контрольними сигналами були не швидкі імпульси, а ті, що відображали природний ритм медузи. Спроби використовувати потужніші чи швидкі імпульси призводили до зниження ефективності плавання та хаотичним рухам, що наголошує на важливості відповідності ритмам природи, а не протидії їм», — підкреслює Дай Овакі.

Такі медузи, що керуються дистанційно, могли б переміщуватись в океанах, проводячи моніторинг температури, солоності та рівня забруднення пластиком. У робототехніці м’якотілі організми могли б надихнути на інновації у дизайнах, які володіють гнучкими і самовідновлюваними властивостями.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature

Джерело: TechXplore

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