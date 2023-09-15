У «бету» Windows 11 додали функцію копіювання тексту зі скриншотів

Microsoft оновить застосунки Snipping Tool і Photos для Windows 11, додавши до них функції для копіювання тексту зі скриншотів та розмиття фону на фотографіях. Першими отримали можливість скористуватися функціями інсайдери Windows на каналах Canary та Dev.

Дії з текстом у Snipping Tool

В оновленні Snipping Tool (11.2308.33.0) Microsoft представила функцію «Дії з текстом», яка виявляє текст на скриншот, та копіювати текст з будь-якого зображення, щоб поділитися ним з іншими або вставити в іншу програму. Для цього потрібно натиснути на кнопку «Дії з текстом» (Text Actions) на панелі інструментів та обрати текст який треба розпізнати. Також можна натиснути кнопку «Копіювати весь текст» на панелі інструментів або скористатися комбінаціями клавіш Ctrl + A і Ctrl + C.

За допомогою текстових дій також можна редагувати конфіденційну інформацію на знімках екрана перед тим, як ділитися нею. Для цього передбачена функція «Швидке редагування» на панелі інструментів, щоб автоматично приховати адреси електронної пошти та номери телефонів, або виділити будь-який текст і натиснути «Редагувати текст» у контекстному меню.

Розмиття фону в Photos

З’явилася змога виділити об’єкт на фото та розмити фон. Для цього в застосунку Photos треба відкрити фотографію в режимі редагування та обрати нову опцію «Розмиття фону» (Background Blur). Застосунок Photos автоматично визначає тло фотографії та одним натисканням виділяє об’єкт і розмиває фон. Можна налаштувати ефект, відрегулювавши інтенсивність розмиття (Blur Intensity), або скористатися інструментом «Пензель» (Brush Tool), щоб змінити області, які розмиваються.