Новини Технології 08.03.2024 о 16:33 comment views icon

Мінціфри представило бачення розвитку відкритих даних в Україні

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Під час проведення заходу Open Data Day 2024 Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив бачення розвитку відкритих даних в Україні.

Як заявляють в Мінцифри, відкриті дані — це основа для ефективної та прозорої роботи держави. Продуктами та сервісами на основі відкритих даних щомісяця користуються понад 7 млн українців. Відкриті дані є ефективним інструментом для подолання викликів війни та ефективного управління відновленням, стверджує Михайло Федоров. Зазначається, що навіть під час війни Україна продовжує розвивати цю сферу та посіла 3-тє місце в Європі в рейтингу Open Data Maturity за рівнем зрілості відкритих даних.

З метою надалі розвивати цю сферу, у Мінцифри розробили та презентували стратегію розвитку відкритих даних на найближчі роки. Серед основних завдань:

  • затвердити національну стратегію розвитку сфери відкритих даних
  • внести зміни в законодавство про стандартизацію даних, затвердити набори даних високої цінності
  • адаптувати українське законодавство до європейського
  • в координації із силовим блоком та Офісом омбудсмена знайти оптимальні рішення оприлюднення даних
  • відновити доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, податкової звітності
  • відкрити Реєстр пошкодженого та знищеного майна
  • створити екосистему освіти у сфері відкритих даних
  • оновити архітектуру та функціонал національного порталу відкритих даних

До 2026 року планується додати близько 100 нових обов’язкових до оприлюднення наборів даних, провести навчання для 5 тис. держслужбовців, 200 журналістів, студентів з понад 10 закладів вищої освіти, надати грантову підтримку 15 сервісам на основі відкритих даних.

Джерело: Мінцифри

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати