Мінціфри представило бачення розвитку відкритих даних в Україні

Під час проведення заходу Open Data Day 2024 Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив бачення розвитку відкритих даних в Україні.

Як заявляють в Мінцифри, відкриті дані — це основа для ефективної та прозорої роботи держави. Продуктами та сервісами на основі відкритих даних щомісяця користуються понад 7 млн українців. Відкриті дані є ефективним інструментом для подолання викликів війни та ефективного управління відновленням, стверджує Михайло Федоров. Зазначається, що навіть під час війни Україна продовжує розвивати цю сферу та посіла 3-тє місце в Європі в рейтингу Open Data Maturity за рівнем зрілості відкритих даних.

З метою надалі розвивати цю сферу, у Мінцифри розробили та презентували стратегію розвитку відкритих даних на найближчі роки. Серед основних завдань:

затвердити національну стратегію розвитку сфери відкритих даних

внести зміни в законодавство про стандартизацію даних, затвердити набори даних високої цінності

адаптувати українське законодавство до європейського

в координації із силовим блоком та Офісом омбудсмена знайти оптимальні рішення оприлюднення даних

відновити доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, податкової звітності

відкрити Реєстр пошкодженого та знищеного майна

створити екосистему освіти у сфері відкритих даних

оновити архітектуру та функціонал національного порталу відкритих даних

До 2026 року планується додати близько 100 нових обов’язкових до оприлюднення наборів даних, провести навчання для 5 тис. держслужбовців, 200 журналістів, студентів з понад 10 закладів вищої освіти, надати грантову підтримку 15 сервісам на основі відкритих даних.

Джерело: Мінцифри

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