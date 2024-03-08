Мінціфри представило бачення розвитку відкритих даних в Україні

Під час проведення заходу Open Data Day 2024 Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив бачення розвитку відкритих даних в Україні.
Як заявляють в Мінцифри, відкриті дані — це основа для ефективної та прозорої роботи держави. Продуктами та сервісами на основі відкритих даних щомісяця користуються понад 7 млн українців. Відкриті дані є ефективним інструментом для подолання викликів війни та ефективного управління відновленням, стверджує Михайло Федоров. Зазначається, що навіть під час війни Україна продовжує розвивати цю сферу та посіла 3-тє місце в Європі в рейтингу Open Data Maturity за рівнем зрілості відкритих даних.
З метою надалі розвивати цю сферу, у Мінцифри розробили та презентували стратегію розвитку відкритих даних на найближчі роки. Серед основних завдань:
- затвердити національну стратегію розвитку сфери відкритих даних
- внести зміни в законодавство про стандартизацію даних, затвердити набори даних високої цінності
- адаптувати українське законодавство до європейського
- в координації із силовим блоком та Офісом омбудсмена знайти оптимальні рішення оприлюднення даних
- відновити доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, податкової звітності
- відкрити Реєстр пошкодженого та знищеного майна
- створити екосистему освіти у сфері відкритих даних
- оновити архітектуру та функціонал національного порталу відкритих даних
До 2026 року планується додати близько 100 нових обов’язкових до оприлюднення наборів даних, провести навчання для 5 тис. держслужбовців, 200 журналістів, студентів з понад 10 закладів вищої освіти, надати грантову підтримку 15 сервісам на основі відкритих даних.
Джерело: Мінцифри
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