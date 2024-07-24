«Мумії прибульців», знайдені в Перу, мають відбитки пальців, які не схожі на людські

Аналіз відбитків пальців однієї із суперечливих «інопланетних мумій» із Перу виявив незвичайні діагональні борозни, що може свідчити про нелюдське походження цих загадкових останків.

Світова спільнота жваво обговорює незвичайні зразки з Перу з вересня минулого року, коли досвідчений журналіст і дослідник НЛО Хайме Моссан (Jaime Maussan) уперше представив два ймовірні «інопланетні» тіла мексиканському конгресу.

Нещодавно колишній прокурор штату Колорадо, а нині адвокат Джошуа Макдауелл (Joshua McDowell), разом із трьома незалежними судово-медичними експертами зі США, вивчив один із понад півтора десятка «інопланетних» зразків.

«Це не були традиційні людські відбитки пальців», — повідомив Макдауелл у розмові із журналістами.

За його словами, на пальцях рук і ніг мумії, яку назвали «Марія», не виявили типових для людини петель чи завитків. Натомість експерти помітили незвичайні прямі лінії на епідермальних гребенях Епідермальні гребені — це унікальні візерунки на поверхні шкіри пальців рук, долонь та стоп, які утворюють відбитки пальців..

Макдауелл наголосив, що робити остаточні висновки зарано, оскільки незвичайні відбитки можуть бути результатом специфічного процесу збереження шкіри. Він додав, що його команда продовжує активне дослідження цих зразків.

«Марія» — одна з кількох мумій, знайдених у провінції Наска на південному заході Перу у 2019 році. Ці зразки привернули увагу своїми видовженими черепами та трипалими кистями, що нагадують поширені в уфології описи «сірих» прибульців.

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Проте не всі поділяють ентузіазм дослідників. Міністерство культури Перу назвало ці мумії підробками. Флавіо Естрада (Flavio Estrada), судовий археолог Інституту судової медицини в Лімі, заявив, що деякі з тіл є «ляльками, зібраними з кісток тварин цієї планети з використанням сучасних синтетичних клеїв».

Історик Крістофер Хіні (Christopher Heaney) нагадав про давню традицію деформації черепів у немовлят, поширену в деяких регіонах Латинської Америки, зокрема в Перу. Це може пояснити незвичайну форму голів мумій.

Джерело: Dailymail