Чи є життя на Венері? Астрономи знайшли нові підказки

Дослідники представили нові докази наявності двох газів, тісно пов’язаних із життям на Землі, в атмосфері Венери.

Астрономи показали нові дані щодо можливих ознак життя на Венері на національній астрономічній конференції у Великій Британії. Одна група дослідників оголосила про попереднє виявлення аміаку в атмосфері планети. На Землі він переважно утворюється в результаті біологічної активності, зокрема, мікроорганізмів.

Паралельно інша група науковців надала нові докази наявності фосфіну Фосфін (PH₃) — це газ, що складається з одного атома фосфору та трьох атомів водню. Він також часто асоціюється з біологічними процесами на Землі, такими як розкладання органічних речовин. в хмарах Венери, підкріплюючи попереднє повідомлення 2020 року. Обидва гази — аміак і фосфін — часто асоціюють із біологічними процесами на нашій планеті, що робить їх потенційними біомаркерами Біомаркери — це речовини, присутність яких вказує на наявність життя. на Венері.

Хоча ці відкриття не є остаточним доказом існування життя на Венері, вони становлять цікаві нові дані в нашому дослідженні ознак теперішнього чи давнього життя в космічному просторі.

Дейв Клементс (Dave Clements), астрофізик з Імперського коледжу Лондона, припускає можливість еволюції життя на Венері: «Якщо Венера колись пройшла через теплу, вологу фазу, то з настанням глобального потепління життя могло еволюціонувати, щоб вижити в єдиній ніші, яка залишилася — хмарах».

Попри екстремальні умови на поверхні Венери, хмари на висоті приблизно 48 кілометрів мають значно м’якші температури та рівні тиску, подібні до умов на Землі. Це робить їх потенційним середовищем для існування мікроорганізмів.

Відкриття фосфіну на Венері у 2020 році викликало жваві дебати в науковому світі. Джейн Грівз (Jane Greaves) з Кардіффського університету та її команда продовжили дослідження, використовуючи телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гаваях.

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«Наші висновки свідчать, що коли атмосфера опромінюється сонячним світлом, фосфін руйнується, — повідомила Грівз на конференції. — Усе, що ми можемо сказати, це те, що там є фосфін. Ми не знаємо, що його виробляє. Це може бути хімія, яку ми не розуміємо. Або, можливо, життя».

Для отримання остаточних відповідей науковці покладають надії на майбутні місії. Європейське космічне агентство (ESA) схвалило місію Envision, яка вивчатиме внутрішню та зовнішню атмосферу Венери.

Нещодавно Космічне агентство США зробило перший крок у поєднанні хіп-хопу та міжпланетних подорожей. Глибока космічна мережа NASA передала текст пісні «The Rain (Supa Dupa Fly)» Міссі Елліотт до Венери.

Джерело: Futurism