Myrow розробила дисплей у стилі Peloton для веслувальних тренажерів

На виставці CES 2024 компанія Myrow представила 22-дюймовий дисплей, модернізований для гребних тренажерів Concept2.

Планшет кріпиться на підставку для монітора за допомогою пари болтів, не пошкоджуючи наявне обладнання. На ньому можна переглядати заняття з веслування, інші спеціальні тренування чи фільми; також дисплей під’єднується до монітора PM5 і може отримувати дані про ваші зусилля у веслуванні.

Myrow — це творіння рук Гері Сімпсона, засновника телекомунікаційної компанії Transit Wireless.

Продажі попередньо планують відкрити у лютому, а доставку розпочати у квітні. Вартість планшета та кріплення — $500, ще у $30 на місяць обійдуться відеозаняття чи інші додатки в передплаті.

Джерело: Engadget