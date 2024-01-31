НАБУ і САП викрили нардепа, який задекларував «чужу» крипто валюту на понад 24 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України. Причиною стало внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

За даними слідства, у 2020 році нардеп задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Однак НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав.

Ба більше, транзакції з придбання зазначеної в декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до суб’єкта декларування. Експерти оцінили вартість криптовалюти, яку свідомо недостовірно задекларував підозрюваний депутат, у 24,6 млн грн. Кваліфікація цього злочину проходить ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Розслідуванню цього кримінального провадження сприяла ефективна співпраця з компетентними органами США.

Источник: НАБУ