Надто тиха клавіатура? Ця додасть вибухи та барабанний дріб

Скріншот гучного експерименту з клавіатурою / uwo’s lab

Деякі власники механічних клавіатур полюбляють звук, який видають різні типи перемикачів клавіш. Але якщо цього недостатньо? Звук можна підсилити вибуховими ефектами.

Ентузіаст uwo’s lab створила найгучнішу у світі механічну клавіатуру в прямому ефірі Twitch за допомогою кількох потужних звукових ефектів, виконаних наживо. Клавіатура була під’єднана до зовнішньої плати та реле. Вони керували механізмом з молоточками, котрі били по сталевій пластині. Очевидно, що це надто тихо, тому експериментатор додав барабан з двома паличками, що працюють від стисненого повітря.

Але фінал мав бути справді особливим — у ньому з’явилася електрична котушка, яка активувалася, коли клавіатура досягала певної швидкості друку так нагрівалася настільки, що запалювала петарди (щоправда, ця частина пішла не зовсім за планом, але спрацювала).

Насправді трансляція Twitch зі створення та використання цього чуда тривала майже п’ять годин. У процесі панував безлад та траплялися невдачі, але зрештою можна побачити ефектний ролик в X.

I made the worlds loudest mechanical keyboard pic.twitter.com/wLLHQZSGUj — uwo’s lab | the funny science man (@uwutoowo1) May 21, 2025

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З огляду на бурхливу реакцію журналіста Tom`s Hardware та інших глядачів, ця спроба могла б започаткувати челендж. Зокрема цікаво, якби рекорди у швидкості набору автоматично відзначав би вибух петард. Це дещо нагадує вправи рейсерів, яки посилюють звук мотору, замість зменшити його.