Науковці склали топ зволожуючих напоїв — вода не на першому місці

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Британські дослідники склали рейтинг напоїв, що найкраще зволожують організм і підтримують водний баланс. Цікаво, що вода у цьому рейтингу опинилась далеко не на першому місці.

У своєму дослідженні науковці запропонували такий інструмент, як індекс гідратації напоїв (BHI). Цей індекс визначає напої за тим, скільки рідини залишається в організмі через кілька годин після вживання.

Знежирене молоко, незбиране молоко та розчини для пероральної регідратації були більш зволожуючими, ніж вода. У дослідженні взяли участь 73 здорових чоловіки, які перед прибуттям до лабораторії нічого не їли і мали нормальний рівень рідини в організмі.

Кожен з них випив літр негазованої води або один із інших запропонованих популярних напоїв, від коли до кави та незбираного молока. Протягом наступних чотирьох годин дослідники вимірювали їхній діурез, щоб дізнатися, скільки рідини утримує організм.

Зокрема, молоко та розчини для пероральної регідратації перевершили воду з погляду гідратації. Як знежирене, так і цільне молоко показали значно вищі показники BHI, ніж вода, при цьому знежирене молоко стало лідером рейтингу, зберігши приблизно на 339 грамів більше рідини, ніж вода.

«Було виявлено, що молоко навіть більш зволожуюче, ніж проста вода, тому що воно містить цукор лактозу, трохи білка і трохи жиру. Ці компоненти уповільнюють випорожнення шлунка, довше утримуючи рідину в організмі. Молоко також містить натрій, який допомагає організму утримувати воду, зменшуючи вироблення сечі», — пояснює автор дослідження, доктор Рональд Моган.

Пероральні регідратаційні розчини містять невелику кількість сахару, натрію та калію, сприяючи затримці води в організмі. Між тим апельсиновий сік продемонстрував помірну гідратуючу дію. Через дві години після вживання він мав більш високий BHI, ніж вода, однак після внесення дослідниками поправок на вміст води, різниця виявилась статистично незначною.

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Справа у тому, що концентровані цукри у апельсиновому соку або ж колі запускають процес осмосу у тонкому кішківнику. Вода з організму спрямовується у кішківник для розбавлення сахару. Технічно, все, що знаходиться всередині кішківника, знаходиться поза вашим тілом.

Газованки, як звичайні, так і дієтичні, нічим не кращі за воду. Вони не утримують більше води, як і газована вода. Напої з вмістом кофеїну, зокрема, кава та чай, відомі тим, що викликають зневоднення. Однак стандартна філіжанка кави на 360 мілілітрів містить близько 80 міліграм кофеїну, чого недостатньо для підвищенного діурезу у звичайних споживачів.

Однак при дозах понад 300 мг кофеїну — близько 3 або 4 чашок — ризик втрати рідини збільшується, особливо у тих, хто не звик до кофеїну. Проте ефект короткочасний і м’який, і додавання молока в каву може допомогти компенсувати його. Дослідження показало, що світле пиво, що містить близько 4% алкоголю, значно не збільшило діурез у порівнянні з водою.

Результати дослідження опубліковані у журналі The American Journal of Clinical Nutrition

Джерело: ZMEScience