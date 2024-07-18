Німецький дрон Grille має грізний вигляд та гуманне призначення

Безпілотник Grille від німецької компанії Avilus задається великим і загрозливим та нагадує ретрофутуристичні фантазії на тему літальних апаратів Другої світової. Проте його призначення гуманне — це дрон-евакуатор, представлений на авіакосмічній виставці ILA Berlin.

Компанія позиціює свій важкий мультикоптер як швидкого рятівника людського життя. Grille призначений для транспортування поранених або корисного навантаження. Швидка допомога пораненим підвищує шанси на їхнє виживання та реабілітацію.

Комплекс включає сам дрон, пересувний центр проведення операцій, трейлер для перевезень та обслуговування TROL разом з цифровою платформою MEDC4I. Система розміщується у шестиметровому контейнері, на її розгортання двоє солдатів витрачають 15 хвилин.

Безпілотник може переносити до 135 кг вантажу, максимальна злітна маса — 695 кг. Електричний двигун на 240 кВт дозволяє розвивати крейсерську швидкість 86 км/год за висоти до 2,1 км та дальності польоту до 51 км.

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Як одна з систем безпеки передбачений балістичний парашут. Надійність транспортного засобу підвищує дублювання систем. Управління дроном автоматичне і працює через супутник, також передбачена інерціальна навігація для автопілотування. БПЛА оснащений приладами для моніторингу та забезпечення життєвих показників. Дані про стан пораненого передаються операторам — авіарятувальнику та командиру місії. Можливий відеозв’язок із пацієнтом. Внутрішня вставка апарату змінна, для дотримання гігієни її можна замінити після завдання

Avilus розробила систему саме як військово-медичну і пропонує її для виконання таких завдань, як тактична евакуація поранених, переміщення між медичними установами, медичного постачання та допомоги на ділянках з високим ризиком.

Джерела: Avilus, «Армія Inform»

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